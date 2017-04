TPO - Ngày 7/4, trao đổi với Phóng viên Tiền Phong, ông Trần Đình Quỳnh, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết: Hiện UBND TP đã chỉ đạo các Sở ban ngành liên quan tổng hợp để UBND TP có báo cáo theo yêu cầu của Thủ tướng về vụ việc liên quan đến khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái biển Tiên Sa tại bán đảo Sơn Trà.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (bìa phải) kiểm tra hiện trường 40 nền móng biệt thự trái phép tại bán đảo Sơn Trà vào chiều ngày 19/3. Ảnh N.T

“Thủ tướng đã có chỉ đạo, anh em đang tập trung làm, cố gắng có báo cáo trước ngày 15/4 theo như yêu cầu của Thủ tướng. Khi có báo cáo, sẽ có thông báo cụ thể về việc này” ông Quỳnh cho biết. Liên quan đến việc 40 nền móng trái phép của khu nghỉ dưỡng biển Tiên Sa có bị đập bỏ, ông Quỳnh cho biết: phải chờ tổng hợp, có báo cáo cụ thể từ cơ quan chuyên môn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Nam, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết: Hiện nay Sở đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các ngành chức năng thành phố họp để tổng hợp, có báo cáo lên UBND TP. “Đến nay, vẫn chưa có báo cáo. Nhưng tinh thần phải làm sớm, đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng”.

Như đã đưa tin, ngày 3/4 Văn phòng Chính phủ có văn bản số 3206 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đà Nẵng báo cáo vụ việc liên quan đến Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng báo cáo cụ thể về vụ việc Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa tại bán đảo Sơn Trà; trong đó làm rõ việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng, an ninh quốc phòng và các quy định pháp luật có liên quan, những biện pháp đã xử lý của thành phố. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4/2017.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, xử lý các kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hiện trường 40 nền móng biệt thự “cày xới” bán đảo Sơn Trà gây bức xúc trong dư luận. Ảnh N.T

Trước đó, tại phiên họp ngày 23/3, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan: Yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay việc thi công; xử lý, tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng đã thi công nhưng không đảm bảo các thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật. Tổng hợp, báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về việc chỉ đạo rà soát các thủ tục pháp lý liên quan đến việc triển khai dự án, đặc biệt lưu ý các yếu tố đảm bảo quốc phòng, an ninh và cảnh quan môi trường sinh thái tại khu vực theo quy định của pháp luật; đồng thời nghiên cứu, rà soát lại quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà đến năm 2025 định hướng đến năm 2050 (theo Quyết định số 2163/QĐ-TTg ngày 9/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ), báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh nhằm đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh, bảo tồn cảnh quan tự nhiên, môi trường sinh thái tại khu vực bán đảo Sơn Trà. Theo đó, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ những dự án ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, cảnh quan môi trường; đối với những dự án góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo các yếu tố về quốc phòng, an ninh, hài hòa với cảnh quan môi trường thì công khai cho dư luận biết để tạo sự đồng thuận cao khi triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng đã kiểm điểm nghiêm trách nhiệm người đứng đầu đã để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, người chịu trách nhiệm về quản lý trật tự xây dựng ở các khu vực. Đối với dự án khu nghỉ dưỡng Biển Tiên Sa đang “cày xới” bán đảo Sơn Trà, Đảng ủy Sở đã thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Trần Văn Dũng, Chánh thanh tra Sở và công chức thanh tra phụ trách.