TP - Theo ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), sau khi biết thông tin có mẫu bùn lạ dính vào lưới ngư dân ở Quảng Trị, đơn vị này đã có công văn đề nghị địa phương báo cáo sự việc cho Tổng cục Môi trường. Căn cứ kết quả báo cáo của địa phương, Tổng cục Môi trường sẽ có nội dung phối hợp cụ thể.

Cơ quan chức năng kiểm tra lấy mẫu “bùn lạ” trên lưới của ngư dân. Ảnh: H.T.

Chiều tối 17/2, liên quan vấn đề “bùn lạ”, PV Tiền Phong trao đổi với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sĩ Đồng. Ông Đồng nói: “Sau khi sự cố xảy ra và nhận được trình báo từ cơ quan chức năng, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan gấp rút làm rõ. Hiện chúng tôi khuyến cáo bà con tạm thời không khai thác quanh khu vực mà 3 ngư dân dính “bùn lạ” để cơ quan hữu quan tìm rõ nguyên do của vấn đề. Đồng thời tuyên truyền bà con ngư dân đừng bất an, vẫn cứ ra khơi đánh bắt bình thường”.

Liên quan đến vấn đề “bùn lạ”, Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin của bà con, Sở đã cử bộ phận chuyên trách về kiểm tra tại hiện trường thị trấn Cửa Việt để có hướng xử lý cụ thể, tuy nhiên ngoài 3 hộ ngư dân dính phải “bùn lạ”, vẫn chưa phát hiện thêm trường hợp nào. Ông Nguyễn Thanh Lợi, Giám đốc Sở TN-MT Quảng Trị cho PV hay: “Hiện các mẫu “bùn lạ” đã được chúng tôi phân tích và gửi đến một trung tâm khác để phân tích, song hiện chưa có kết quả”.

Theo ông Nguyễn Trường Khoa, Phó Giám đốc Sở TN-MT Quảng Trị, ngày 7/2, ba tàu cá mang số hiệu QT 93368 TS của ngư dân Bùi Đình Mười, QT 96789 TS của Bùi Đình Thuận, QT 91119 TS của Bùi Xuân Tấn đều ở khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, (Quảng Trị) đánh cá cách bờ 14 hải lý, quanh đảo Cồn Cỏ. Trong quá trình thu lưới các ngư dân phát hiện một lớp bùn dày có màu vàng, rất nặng, bám chặt vào lưới. Việc này khiến tàu ông Tấn mất 39 cheo lưới trị giá 300 triệu đồng, tàu ông Mười bị mất 30 cheo lưới trị giá 230 triệu đồng do lưới chìm xuống đáy biển. Còn tàu ông Thuận do chở toàn bộ lưới dính “bùn lạ” vào đến cửa của Cảng Cửa Việt đã bị sóng đánh chìm do chở quá nặng.

Ngư dân Quảng Bình cũng dính “bùn lạ”

Ngày 17/2, ông Nguyễn Phương Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết: Từ sau Tết Nguyên đán, hầu hết ngư dân của xã này khi đánh bắt gần bờ cũng đã phát hiện lưới của mình dính phải một thứ “bùn lạ” tương tự như ngư dân ở Quảng Trị.

Theo phản ánh của ngư dân lên chính quyền xã, lưới của họ đã vướng phải một loại chất dẻo màu vàng đục, giống bùn khi thả xuống biển. Thứ chất nhầy này khi dính vào lưới rất nặng, nhiều người muốn vứt lưới vì mất thời gian và công sức.

“Sau Tết, ngư dân trúng được một hai lần cá khoai, nhưng từ khi bùn lạ xuất hiện thì cá rất ít, có nhiều người trắng tay sau một đêm đánh bắt. Trước đây thả lưới phải năm, bảy lần lưới mới bẩn, giờ chỉ thả một lần bùn đã bám đầy. Đây là hiện tượng xưa nay chưa từng có, ngư dân rất hoang mang. Tôi cũng đã báo cáo vấn đề này lên lãnh đạo huyện rồi” - ông Lâm cho biết.

Ông Trần Phong, Giám đốc Sở TN-MT Quảng Bình cho biết, chưa nhận được thông tin “bùn lạ” dính vào lưới ngư dân của xã Ngư Thủy Nam. Ông sẽ cho kiểm tra thông tin, nếu có sẽ nhanh chóng lấy mẫu để phân tích, xác định nguồn gốc thứ bùn lạ nói trên.