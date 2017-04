TPO - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, mùa mưa bão năm nay, dự kiến có khoảng 3-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới sẽ trực tiếp đổ bộ vào nước ta, ít hơn trung bình nhiều năm (TBNN).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đa số các Cơ quan dự báo khí hậu trên thế giới đều cho rằng, hiện tượng ENSO sẽ có xu hướng chuyển sang trạng thái El Nino từ nửa cuối năm 2017. Điều này sẽ tác động theo hướng giảm sự hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, tác động này chỉ rõ rệt vào nửa cuối mùa bão.

Dự báo trong cả mùa bão năm 2017 có khoảng 13-15 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông, nhiều hơn so với TBNN (khoảng 12 cơn). Hoạt động của bão sẽ nhiều hơn so với TBNN vào nửa đầu mùa bão trên khu vực Bắc Biển Đông. Tuy nhiên dự báo chỉ có khoảng 3-4 cơn bão, ATNĐ đổ bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, ít hơn so với TBNN và tập trung ở khu vực Trung Bộ.

Ngoài ra, vào những năm chịu tác động của El Nino, bão thường có quy luật và cường độ bất thường.

Về lượng mưa năm nay, ở Bắc bộ, thời kỳ mưa nhiều, tập trung có khả năng muộn và ngắn hơn so với TBNN. Lượng mưa trong tháng 5 và tháng 9-10/2017 phổ biến thấp hơn TBNN từ 10-30% cùng thời kỳ. Dự báo, lượng mưa ở mức xấp xỉ TBNN trong tháng 6-8/2017.

Khu vực Trung bộ, trong tháng 5-6/2017, lượng mưa ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ phổ biến thấp hơn TBNN từ 10-20%, ở khu vực Nam Trung Bộ xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. Trong tháng 7-8/2017, lượng mưa ở các khu vực thuộc Trung Bộ phổ biến ở mức TBNN cùng thời kỳ và thấp hơn TBNN từ 15-30% trong tháng 9-10/2017.

Trong khi đó, mùa mưa năm 2017 ở Tây Nguyên và Nam Bộ đến sớm nhưng có khả năng sẽ kết thúc sớm. Trong thời kỳ từ tháng 5-8/2017, lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn TBNN khoảng 30% nhưng đến tháng 10/2017 lại thấp hơn khoảng 30% so với TBNN.

Nắng nóng được dự báo trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn TBNN, đặc biệt là khu vực phía Bắc lãnh thổ. Nắng nóng tại các khu vực trên toàn quốc có xu hướng không gay gắt và ít có khả năng kéo dài. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung cũng cảnh báo, trong thời kỳ chuyển mùa (tháng 4-5/2017) sẽ thường xuyên xuất hiện dông sét, lốc xoáy, mưa đá, đặc biệt là trung du, vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ.