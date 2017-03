Sáng 21/3, PV Tiền Phong quay lại cảng cá do Tưởng Văn Thịnh (SN 1984) xây dựng trái phép trong vùng vịnh Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Khác với biên bản hiện trường lập trước đó một ngày (20/3) của đoàn liên ngành, do UBND huyện Quảng Trạch chủ trì, xác định “không có hoạt động kinh doanh, buôn bán tại cảng”, nhưng khi PV Tiền Phong có mặt, lại có 4 tàu cá đánh bắt xa bờ đang cập cảng.

Tại hiện trường, có gần 100 người gồm ngư dân trên các tàu, người bốc vác thuê, đầu nậu cá… và 5 xe ô tô đông lạnh vào lấy hàng. Phía trong căn nhà điều hành bằng tôn, được dựng lên phía góc phải của cảng cá, một phụ nữ với cuốn sổ ghi chép trên tay, vây xung quanh có hơn chục người vào để đóng phí.

Đi cùng PV Tiền Phong còn có Trạm trưởng Biên phòng Hòn La Phan Thanh Chung. Trả lời câu hỏi của PV, biên phòng có kiểm soát tàu thuyền vào ra ở đây hay không, ông Chung trả lời có, nhưng chỉ kiểm trả giấy tờ liên quan, chứ không ngăn chặn việc ngư dân cập “cảng cá lậu” này.

Trước thông tin, Tưởng Văn Thịnh có cung cấp “dầu lậu” cho tàu cá, ông Chung khẳng định không có việc buôn bán dầu lậu và Thịnh không hề cung cấp dầu cho ngư dân. Tuy nhiên, ngay bảng quảng cáo gắn ở phía ngoài nhà điều hành, ghi ở đây cung cấp nhiều loại hàng hóa thiết yếu, trong đó có dầu.

Giải thích vấn đề này, ông Chung cho rằng, việc cung cấp dầu là do các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn chạy xe bồn vào cảng này để bán cho ngư dân. “Chúng tôi có kiểm tra những xe bồn này, thấy họ đầy đủ giấy tờ, nói chuyện dầu lậu là không có”. Tuy nhiên, ông Chung không thể trả lời câu hỏi, tại cảng cá lậu này có cơ quan chức năng nào cấp phép là điểm cung cấp dầu không, nếu không thì tại sao biên phòng không xử phạt hoặc ngăn chặn.

Không ai chịu trách nhiệm

Mặc dù một cảng cá trái phép quy mô tồn tại thời gian dài ở vịnh Hòn La, nơi được xem là khu vực phong thủ trọng yếu, nhưng cho đến nay không một cơ quan, đơn vị nào đứng ra chịu trách nhiệm chính. Ngay cả cơ quan nào chủ trì xử lí hậu quả cũng không rạch ròi.

Ông Phan Ngọc Duy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho rằng, BQL khu Kinh tế Hòn La phải chịu trách nhiệm chính, ông không hề nhận được báo cáo nào từ BQL khu Kinh tế Hòn La về việc hình thành cảng lậu trên địa bàn. Ông Duy nói, đã giao BQL khu Kinh tế Hòn La phối hợp với các ngành chức năng xử lí. “Bây giờ cũng khó, đất đá đó (đất đá san lấp ở cảng) đổ đi đâu cũng là vấn đề. Ban quản lí họ có bãi thải, họ phải lên phương án” – ông Duy nói.

Ông Phạm Văn Năm, Trưởng BQL khu Kinh tế Hòn La cho rằng, ban của ông không có lực lượng để cưỡng chế. Ông Năm nói, ông đã có gần 10 văn bản gửi UBND huyện Quảng Trạch và các ngành chức năng. Thậm chí ông đã chủ động hợp đồng doanh nghiệp xây hộ lan, ngăn ô tô vào cảng, nhưng đã bị Thịnh “điều quân” mang theo đao kiếm đánh đuổi.

“Công trình cảng cá tư nhân thuộc khu vực cảng biển Hòn La do Tưởng Văn Thịnh (thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) xây dựng và hoạt động trái phép từ cuối năm 2015. UBND huyện Quảng Trạch cùng các đơn vị liên quan đã lập đoàn kiểm tra, sau đó ra quyết định xử phạt 45 triệu đồng đối với Tưởng Văn Thịnh, đồng thời yêu cầu tháo dỡ công trình lấn chiếm. Tuy nhiên, đến nay cảng cá lậu do Tưởng Văn Thịnh xây dựng trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại và tiếp tục có các hoạt động chèo kéo, ép các tàu cá của ngư dân phải vào cập cảng của Thịnh để bán cá, lấy các vật phẩm hậu cần nghề biển, sử dụng các dịch vụ do Tưởng Văn Thịnh cung cấp với giá đắt đỏ, gây bức xúc cho ngư dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an ninh an toàn hàng hải và ô nhiễm môi trường tại khu vực cảng biển Hòn La.

Yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo UBND huyện Quảng Trạch và các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ vấn đề báo nêu và xử lí theo đúng quy định pháp luật, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 10/4/2017” – văn bản chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình.