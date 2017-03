TP - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã nói như vậy tại chương trình “Lắng nghe và trao đổi” chủ đề “Cải cách thủ tục hành chính - hỗ trợ doanh nghiệp phát triển” do UBND TPHCM tổ chức hôm qua 5/3.

DN sợ cán bộ thuế

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Triệu Lệ Khánh, qua giám sát, việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC) về thuế trên địa bàn TPHCM có nhiều cải tiến, đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ tốt hơn cho người nộp thuế. Ngoài ra, Cục thuế TPHCM đã triển khai thí điểm hệ thống hóa đơn điện tử, rút ngắn thủ tục, đơn giản hóa nhiều loại giấy tờ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) và người nộp thuế.

Ghi nhận và đánh giá cao sự đổi mới của ngành thuế về phong cách phục vụ và thái độ của đội ngũ cán bộ công chức ngành thuế, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM Chu Tiến Dũng lưu ý rằng việc đăng ký thuế đối với DN vừa và nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh cá thể còn nhiều khó khăn.

Nếu nói tất cả là do cơ chế, chính sách thì vấn đề kiểm soát được chính là kiểm soát cán bộ thuế. Sắp tới, khi TPHCM giảm bớt giao dịch trực tiếp, thông qua mạng điện tử sẽ giảm khó khăn cho DN, giảm tiêu cực của cán bộ thuế”.

Ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Ông Dũng cho biết thủ tục tự khai thuế, tự nộp thuế, tự hoàn thuế đang làm khó và khiến nhiều DN lo lắng vì không biết có làm đúng và thiếu sót những gì nếu sau này ngành thuế kiểm tra. “Nhiều DN đồng tình nộp thêm khoản thuế còn thiếu, nhưng tiền nộp thêm không bằng tiền nộp phạt. Các DN không cố tình gian lận thuế và luôn mong muốn ngành thuế xem xét, xử lý để giữ uy tín, thương hiệu. Còn nếu thật sự cố ý tìm cách trốn, né thuế thì xử lý nặng”, ông Dũng kiến nghị.

Người đứng đầu hiệp hội DN TPHCM cho rằng thủ tục hoàn thuế còn chậm và chưa có sự sòng phẳng, công bằng. Cụ thể: DN chậm nộp thuế bị xử phạt còn ngành thuế chậm hoàn thuế thì DN chỉ biết “ôm cục tức” vì không thể phạt ngành thuế.

Tại chương trình, nhiều DN đề nghị giảm thời gian hoàn thuế để giảm áp lực về nguồn vốn lưu động cho DN, nhất là đối với DN sản xuất hàng tiêu dùng, vòng quay của đồng vốn tương đối ngắn. Một số DN băn khoăn, như khi xuất khẩu hàng hóa bằng đường bộ thì không biết được thời gian hoàn thuế. Nhiều DN không yên tâm vì không biết khi nào bị kiểm tra, thanh tra về thuế…

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến, công tác cải cách TTHC về thuế vẫn còn phiền hà, nhũng nhiễu, thậm chí tiêu cực rất nhiều. TPHCM đang xây dựng Đề án chống thất thu thuế nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là cán bộ thuế.

“Cán bộ thuế “quyền lực” vẫn còn rất nhiều, nơi nào cán bộ “ngay ngắn”, làm đúng trách nhiệm thì công tác thu thuế thực hiện tốt. Nếu nói tất cả là do cơ chế, chính sách thì vấn đề kiểm soát được chính là kiểm soát cán bộ thuế. Sắp tới, khi TPHCM giảm bớt giao dịch trực tiếp, thông qua mạng điện tử sẽ giảm khó khăn cho DN, giảm tiêu cực của cán bộ thuế”, ông Tuyến nói.

Cần sòng phẳng

Theo Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, cải cách TTHC là một trong 7 chương trình đột phá của TPHCM, trong đó cải cách TTHC về thuế có vai trò rất quan trọng liên quan đến nhiệm vụ thu ngân sách của địa phương.

Đánh giá thủ tục thuế còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho DN và các hộ kinh doanh, bà Tâm cho rằng công tác hoàn thuế phải “sòng phẳng”, thủ tục đơn giản và chính xác hơn nhằm đảm bảo thời gian hoàn thuế nhanh hơn để DN không bị chiếm dụng vốn.

“Thông tin về chính sách thuế và thủ tục thuế phải được cập nhật, chuyển tải đến các DN, đơn vị có nghĩa vụ nộp thuế một cách nhanh nhất và đầy đủ nhất. Các ngành hải quan, tài nguyên và môi trường, tài chính thông tin kịp thời về những chính sách, thay đổi về TTHC để hỗ trợ cho DN”, bà Tâm yêu cầu.

Cục trưởng Cục thuế TPHCM Trần Ngọc Tâm cho biết lý do cơ quan thuế không thực hiện việc kiểm tra quyết toán thuế hàng năm, dẫn đến DN có sai sót, vi phạm, bị xử phạt… là do quy định của pháp luật. Cụ thể: Luật quản lý thuế hiện nay quy định việc tính thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế thì do DN tự khai, tự nộp và thực hiện báo cáo thuế hàng năm. Cơ quan thuế không còn và không được quyền kiểm tra quyết toán thuế như trước.

“Ngành thuế muốn kiểm tra DN hàng năm để kịp thời hướng dẫn nhưng lực bất tòng tâm bởi TPHCM hiện có 180.000 DN (và đến năm 2020 có 500.000 DN) trong khi cơ quan thuế chỉ có 4.000 công chức, chỉ có khả năng kiểm tra 12% - 13% tổng số DN”, ông Tâm cho biết.

Người đứng đầu Cục thuế TPHCM cam kết bất kỳ cán bộ thuế nào có sai phạm, cố tình gây khó khăn ảnh hưởng đến việc hoàn thuế, khi DN phản ánh lãnh đạo cơ quan thuế sẽ xử lý nghiêm để làm trong sạch đội ngũ.

“Trước mắt, để hỗ trợ DN, ngành thuế sẽ cập nhật thông tin những dạng sai phạm trong lĩnh vực thuế của DN trên trang tin điện tử của ngành và gửi thông tin những sai phạm này đến DN cùng chuyên ngành để DN biết và tránh sai sót. Sắp tới, khi việc triển khai hoàn thuế điện tử được thực hiện thì những khó khăn về hoàn thuế sẽ được khắc phục”, ông Tâm nói.