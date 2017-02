TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, rét hại trên diện rộng kéo dài đến ngày 27/2.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm đến kéo dài. Ảnh minh họa: Internet.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, sáng sớm nay (24/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, hầu hết phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo, ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Sau đó, không khí lạnh liên tục được tăng cường.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 24-27/02 ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Hà Nội có mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C.