TP - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, ngày 20/1 không khí lạnh tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc và còn bổ sung thêm vào khoảng đêm 21, ngày 22/1.

Do vậy, khoảng 20-22/1 (23-25 tháng Chạp), có mưa nhỏ trong ngày 20, ngày 21, nhiệt độ giảm, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 16 độ C, vùng núi Bắc bộ có rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, khu vực núi cao dưới 10 độ C. Từ ngày 23-25/1 (26-28 tháng Chạp), ở miền Bắc sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù rải rác, nhiệt độ tăng chậm, nhưng còn trong ngưỡng trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ C, cao nhất vào trưa chiều khoảng 19-22 độ C, khu tây bắc trên 23 độ C.