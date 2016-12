TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Riêng khu vực Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Sáng nay, không khí lạnh tràn về Bắc Bộ. Ảnh: Internet. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, sáng sớm nay (27/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng nay ở Bắc Bộ còn có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở các tỉnh miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C. Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), sau đó là vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.



* Cảnh báo mưa, lũ miền Trung Từ ngày 29/12/2016 đến 01/01/2017, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100-300mm/đợt), trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ1-BĐ2, riêng tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên lũ lên mức BĐ2 - BĐ3, có nơi trên BĐ3.



Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2-3. * Bão số 10 trên biển Đông Hồi 04h ngày 27/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (105-135km/giờ), giật cấp 13-14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển Tây Nam, mỗi giờ đi được 15km. Đến 04h ngày 28/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 260km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/ giờ), giật cấp 10-11. Vùng nguy hiểm: gió mạnh từ cấp 6 trở lên phía Bắc vĩ tuyến 12,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113.0 độ Kinh Đông. Gió mạnh từ cấp 8 trở lên phía Bắc vĩ tuyến 13,0 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông đến kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 04h ngày 29/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 240km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng biển cao 3-5 mét. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.