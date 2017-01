TP - Tại Hội thảo tình hình thiên tai khí tượng thủy văn, khả năng cảnh báo sớm và độ tin cậy dự báo chiều qua (13/1), Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia trả lời về việc vì sao dự báo không khí lạnh về rất nhiều từ đầu đông nhưng ba ngày gần đây, người dân thủ đô mới thực sự cảm thấy lạnh.

Thưa ông, người dân thắc mắc, từ đầu mùa đông thường xuyên nhận được tin không khí lạnh tràn về nhưng trời vẫn nắng. Có phải dự báo sai?

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Không khí lạnh (KKL) về nước ta là tất cả các khối khí từ phía bắc, có nguồn gốc từ vùng Siberia. Không khí lạnh bao giờ cũng có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của ta và mùa nào cũng có. Căn cứ vào 3 tiêu chí để xác định không khí lạnh gồm độ ẩm, sự giảm nhiệt độ, hướng gió.

Trên thực tế, tất cả các đợt KKL từ đầu mùa đông đều dự báo chính xác. Tuy nhiên, người dân vẫn cảm nhận được nắng vào ban ngày là do các đợt KKL này rất mạnh, sâu, khi đến Việt Nam là khô luôn. Vì vậy, nhiệt độ giảm vào ban đêm nhưng ban ngày lại tăng lên, trời có nắng. Đợt KKL đang diễn ra khi xuống kèm theo mưa nên nhiệt độ xuống thấp, người dân mới cảm nhận được rét buốt.

Cũng có ý kiến là KKL thường về muộn hơn so với dự báo. Dự báo về buổi sáng mà cả sáng không thấy. Chúng tôi xin giải thích, khi chúng tôi báo KKL về vào buổi sáng thì nghĩa là buổi sáng, không khí lạnh sẽ về đến biên giới nước ta ở các tỉnh miền núi trung du phía Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn chứ không tính đến Hà Nội. Hà Nội thì muộn hơn.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng GĐ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia:

Chúng ta đã đi qua những ngày mùa đông ấm. Tháng 12 năm nay nhiệt độ các tỉnh phía bắc cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Riêng Hà Nội cao hơn TBNN tới 3 độ C. Đây là con số rất lớn. Khi nhiệt độ cao hơn TBNN 0,5-1oC đã cảm nhận được nóng hơn trong khi ở đây tới 3oC.

Có một lý do là tất cả các đợt KKL không về thẳng nước ta từ phía bắc mà lệch về phía đông, đi qua giữa biển Đông gây ra các đợt mưa lớn ở ven biển Trung Trung bộ và Nam Trung bộ rồi mới vào đất liền. Đặc biệt, năm nay, miền Bắc rơi vào trường hợp hiếm gặp, có những đợt KKL tăng cường nhưng trời vẫn quang và nắng chang chang, nhiệt độ ban ngày có thể tới 26-28oC, ban đêm thì lạnh hơn. Đây là biến động tương đối bất thường.