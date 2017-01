TP - Đó là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư khi tới thăm, làm việc và chúc Tết lực lượng biên phòng cùng nhân dân khu vực biên giới tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), sáng 20/1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các tướng lĩnh quân đội trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Ảnh: Nguyễn Minh

Sau lễ đón trang trọng với sự có mặt của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng…, Tổng Bí thư có cuộc làm việc quan trọng với Đảng ủy BĐBP.

“BĐBP phải thực hiện tốt phương châm vì dân quên mình, vì dân phục vụ. Các đồng chí phải dựa vào dân, gắn bó với nhân dân, thường xuyên lắng nghe, học hỏi nhân dân, nắm vững địa bàn, các phong tục tập quán và biết tiếng đồng bào dân tộc, tiếng nước ngoài thì mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ”.

Tổng Bí thư

Nguyễn Phú Trọng

Báo cáo với Tổng Bí thư, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP nêu rõ: Năm 2016, lực lượng biên phòng đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng chỉ đạo xử lý hiệu quả những vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự ở khu vực biên giới, vùng biển, không để bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định biên giới, nhất là tuyến biên giới Tây Nam, khu vực biên giới biển các tỉnh miền Trung; tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện tốt một số phong trào, cuộc vận động và có sức lan tỏa sâu rộng.

Đẩy mạnh hội nhập với toàn quân, nhất là trong công tác xây dựng điều lệnh chính quy, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, tham mưu tổ chức thành công các chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 3, giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất, chương trình Biên cương thắm tình hữu nghị lần thứ 2, góp phần củng cố lòng tin, tăng cường đoàn kết hữu nghị hai bên biên giới. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý và buôn lậu đạt hiệu quả thiết thực.

Không mất cảnh giác

Tại cuộc gặp mặt, trò chuyện với đông đảo cán bộ, chiến sĩ biên phòng tại Bộ Tư lệnh BĐBP và điểm cầu Sở Chỉ huy BĐBP 44 tỉnh thành và Học viện Biên phòng, Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, gắn bó máu thịt với nhân dân và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, đoàn kết, phát triển của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng thời gian qua, đặc biệt là công tác quản lý bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giúp dân và đối ngoại biên phòng.

Tổng Bí thư yêu cầu BĐBP cần tiếp tục nghiên cứu quán triệt các nội dung của hội nghị Quân chính toàn quân 2017. Cụ thể hoá vào đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ công tác; chú trọng nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, không để bị động bất ngờ, nhất là tình hình ngoại biên liên quan đến công tác bảo vệ biên giới. Từ đó chủ động có đối sách, có biện pháp xử lý đúng không để phức tạp thêm tình hình. Duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu theo quy định của quân đội; giữ ổn định chính trị, môi trường hoà bình để phát triển đất nước.

Quan tâm chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, huấn luyện, rèn luyện kỷ luật quân đội, tham mưu với Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng nghiên cứu xây dựng chiến lược bảo vệ biên giới, đầu tư cho bộ đội biên phòng, nhất là các cửa khẩu quốc tế, cảng biển các trang bị kỹ thuật hiện đại, tương xứng, không để thua kém lực lượng bảo vệ biên giới của các nước đối diện. Thực hiện tốt cải cách hành chính, đổi mới phong cách làm việc, giữ gìn đạo đức, lối sống. “Phải hết sức chủ động làm tốt công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, không để mất cảnh giác để kẻ xấu xâm nhập vào Việt Nam hoạt động chống phá, không để bị kẻ xấu mua chuộc, lôi kéo, sa ngã trước cám dỗ tiền tài, vật chất”, Tổng Bí thư nói.

Vì dân phục vụ

Tổng Bí thư cũng yêu cầu BĐBP tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt, chuyên trách để bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện nghiêm pháp luật về biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; xây dựng môi trường hoà bình, sự bình yên để người dân yên tâm sản xuất, gắn bó với quê hương, bản làng. “BĐBP phải thực hiện tốt phương châm vì dân quên mình, vì dân phục vụ. Các đồng chí phải dựa vào dân, gắn bó với nhân dân, thường xuyên lắng nghe, học hỏi nhân dân, nắm vững địa bàn, các phong tục tập quán và biết tiếng đồng bào dân tộc, tiếng nước ngoài thì mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ”, Tổng Bí thư nói.

Trực tiếp nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ 3 Đồn biên phòng Lũng Cú (BĐBP Hà Giang), Côn Đảo (BĐBP Bà Rịa-Vũng Tàu) và Đất Mũi (BĐBP Cà Mau) cùng đại diện cấp ủy, chính quyền, nhân dân thuộc địa bàn 3 đồn trên qua đường truyền trực tuyến từ Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh BĐBP, Tổng Bí thư chúc Tết và ân cần hỏi thăm tình hình thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị cũng như đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.