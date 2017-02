TP - Theo tin từ Công an Hà Nội, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô được bảo đảm ổn định, góp phần giúp nhân dân đón Tết vui vẻ, an toàn; không xảy ra tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, cũng như đốt pháo nổ trái phép.

Cùng với việc thực hiện tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, CQĐT - Công an TP Hà Nội cũng phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch của Công an thành phố, tập trung phòng ngừa, đấu tranh mạnh với các ổ, nhóm tội phạm đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, đe dọa người vay nợ để cưỡng đoạt, cướp tài sản... Theo đó, tình hình phạm pháp hình sự xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán cơ bản được kéo giảm, kiềm chế. Tính từ ngày 27/1 (30 tết) đến ngày 1/2 (mùng 5 Tết), trên địa bàn Hà Nội xảy ra 39 vụ phạm pháp hình sự, giảm 26 vụ so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Công an Hà Nội đã điều tra, khám phá thành công 29 vu. Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, trước, trong và sau Tết, đơn vị thường xuyên chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, tập trung vào các địa điểm công cộng như: bến tàu, nhà ga, bến xe, bệnh viện, nơi vui chơi giải trí, lễ hội, đình, đền, chùa... Đơn vị cũng bố trí lực lượng phối hợp các địa bàn tuần tra mật phục tại các điểm, tuyến có nguy cơ xảy ra các vụ việc phức tạp về hoạt động tội phạm để phòng ngừa cờ bạc, cướp, cướp giật tài sản và trộm cắp, móc túi.