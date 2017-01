TP - Sau khi bài “Bến dù bủa vây cao tốc Nội Bài - Lào Cai” đăng tải số ra 9/1/2017, ngày 20/1 Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Yên Bái - ông Bùi Danh Tú có công văn phản hồi báo Tiền Phong. Ông Tú thừa nhận tình trạng trên và cho rằng nguyên nhân do người dân và tài xế xe khách thiếu ý thức, thiếu hiểu biết.

Xe khách dừng đỗ trái quy định trên đường cao tốc. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Vị Phó giám đốc Sở cho biết, cao tốc Nội Bài – Lào Cai chạy qua địa phận 17 xã, phường thuộc hai huyện Trấn Yên, Văn Yên với tổng chiều dài 80,5km. Từ khi tuyến đường đưa vào khai thác đến nay Ban ATGT và Sở GTVT tỉnh Yên Bái đã phối hợp cùng các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân sinh sống dọc đường thực hiện nghiêm các quy định trật tự an toàn giao thông.

Ban ATGT đã tổ chức cho các địa phương ký cam kết với nội dung đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai (trong đó có nội dung chủ yếu là tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân thực hiện 5 không: Không tháo dỡ hàng rào, hộ lan tôn sóng; Không kinh doanh quán ăn, nước mui…; Không đi bộ, đi xe máy chăn thả gia súc; Không đón xe, xuống xe; Không ném đất đá trên đường cao tốc).

“Để đảm bảo an ninh, an toàn trên đường cao tốc, Sở GTVT tỉnh Yên Bái và Công an tỉnh Yên Bái thường xuyên tuyên truyền và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ký cam kết không vi phạm tải trọng xe và dừng đỗ đón trả khách trên đường cao tốc. Đồng thời đề nghị Công ty vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam khi phát hiện xe thuộc doanh nghiệp vận tải tỉnh Yên Bái vi phạm tải trọng, dừng đỗ đón trả khách trên đường cao tốc thì kiên quyết từ chối không phục vụ”, ông nói.