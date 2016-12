TPO - Tại hiện trường, nhiều bao mứt loại 50kg chất ngổn ngang, đầy ruồi nhặng bu quanh. Nhưng bao mứt này đang được công nhân chia nhỏ rồi đóng các thùng hàng có trọng lượng từ 10-12kg.

Ngày 31/12, đội 6b thuộc Chi cục Quản lý thị trường TPHCM đã bất ngờ kiểm tra kho hàng tại địa chỉ số 127 An Dương Vương, phường 10, quận 6, TPHCM do ông Nguyễn Văn Bắc làm chủ. Tại đây, đội phát hiện hơn 10 tấn mứt như mứt mận, táo tàu, hạt dẻ, hạt điều, nhãn nhục... do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ, không đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại hiện trường, nhiều bao mứt loại 50kg chất ngổn ngang, đầy ruồi nhặng bao quanh.

Mứt chất ngổn ngang trên tấm bạt, ruồi nhặng bu quanh.

Nhiều loại mứt không có hóa đơn chứng từ, không đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm.



Mứt sau khi được "mông má", đóng thùng bắt mắt

Nhân viên đóng gói sản phẩm

Vào thời điểm kiểm tra, các bao mứt đang được công nhân chia nhỏ rồi đóng các thùng hàng có trọng lượng từ 10-12kg. Những loại mứt này sau khi được "mông má" sẽ có "hộ khẩu" mới là cơ sở Bắc Thuỵ (địa chỉ thôn Điện Biên, xã Hồng Nam, TP Hưng Yên).

Ông Nguyễn Văn Bách - Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết: Chủ cơ sở khai nhận nhưng loại mứt này được tiêu thụ chủ yếu là tại chợ Bình Tây (quận 6, TPHCM). Những lô hàng này đã bị thu giữ toàn bộ để tiến hành tiêu hủy, và cơ sở cũng sẽ bị xử lý theo quy định.