TP - Ngày 28/12, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố quyết định kỷ luật đối với ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong việc đề nghị tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công Thương về làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguyên Bí thư tỉnh Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc (thứ nhất từ phải sang) và Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh (thứ hai) đang bỏ phiếu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng thời, Đoàn cũng đã công bố quyết định kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy – Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ do có liên quan đến việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Sáng 28/12, tại Hậu Giang, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Huỳnh Minh Chắc và công bố quyết định kỷ luật khiển trách ông Trần Công Chánh.

Cụ thể, đối với đồng chí Huỳnh Minh Chắc, trên cương vị là Bí thư Tỉnh ủy, ông Chắc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, quy định về công tác cán bộ và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc đề nghị, tiếp nhận ông Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công Thương về tỉnh Hậu Giang để giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đối với đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cương vị là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí có phần trách nhiệm với các khuyết điểm, vi phạm trong việc đề nghị tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công Thương về làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; sai phạm trong chỉ đạo Công an tỉnh cấp biển số xe công cho xe tư nhân để Trịnh Xuân Thanh lưu thông trái quy định. Là Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, với trách nhiệm là người đứng đầu, đồng chí đã buông lỏng lãnh đạo, thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ

Khoảng 10 giờ cùng ngày, tại trụ sở Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã công bố quyết định kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Phong Quang - nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy – Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ. Ông Quang và ông Việt có liên quan đến việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng gây xôn xao dư luận thời gian qua. Được biết, tham dự cuộc họp có thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, ông Nguyễn Phong Quang và Nguyễn Quốc Việt.

Cụ thể, Đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Trung ương sẽ kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Quang và ông Việt do có liên quan đến công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ trong thời gian qua tại đơn vị này, trong đó, có trường hợp bổ nhiệm “siêu tốc” ông Vũ Minh Hoàng, 26 tuổi, quê Bắc Ninh làm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế Ban chỉ đạo Tây Nam bộ.

Sau khi báo chí phản ánh, Phó Thủ tướng kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ Vương Đình Huệ đã chỉ đạo làm rõ việc này. Sau đó, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã tiến hành thành lập tổ công tác tiến hành rà soát, kiểm tra quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm từ ngày 12/12 đến 22/12. Được biết, hiện nay, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã có báo cáo gửi Phó Thủ tướng nhưng chưa cung cấp kết luận hay thông tin rà soát cho báo chí.

Trong buổi sáng, trao đổi qua điện thoại, ông Sơn Minh Thắng, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ nói vắn tắt là đang họp nên không trả lời thông tin được, đến chiều chúng tôi gọi điện thì ông Thắng không bắt máy. Phóng viên Tiền Phong tìm đến trụ sở Ban chỉ đạo Tây Nam bộ thì cửa đóng, công an bảo vệ nghiêm ngặt. Phóng viên liên hệ công an muốn vào gặp Chánh văn phòng để tìm hiểu thông tin. Sau vài phút gọi điện, một cán bộ công an cho biết, Chánh văn phòng đi công tác. Khi chúng tôi gọi điện cho Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ Nguyên Văn Út thì được ông trả lời là bản thân ông cũng không tham dự cuộc họp nên không biết thông tin và báo chí cũng không được mời dự.