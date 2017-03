TPO - Ông Nguyễn Xuân Lưu, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã gửi thư ngỏ đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân quận liên quan đến vấn đề vỉa hè.

Bức thư ngỏ của Chủ tịch quận Thanh Xuân

Bức thư ngỏ của Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân nêu rõ: Trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, quận Thanh Xuân đang chuyển mình mạnh mẽ mang dáng dấp của một đô thị hiện đại. Xây dựng quận Thanh Xuân phát triển toàn diện, bền vững là mục tiêu và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn quận. Trong đó, một trong những giải pháp quan trọng là tập trung phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại hóa hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng, giữ gìn môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại hướng tới phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đời sống nhân dân trên địa bàn.

Vì một quận Thanh Xuân văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp, rất cần sự thống nhất, ủng hộ, đồng sức, đồng lòng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân. UBND quận trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân bằng những hành động thiết thực, hiệu quả đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, cụ thể:



Không chiếm dụng lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện không đúng quy định. Đặc biệt UBND quận trân trọng đề nghị và tin tưởng các hộ gia đình đang cư trú, kinh doanh tại các nhà mặt đường, mặt phố sẽ sắp xếp gọn gàng hàng hóa trong khuôn viên nhà đất của mình để dành vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ.



Chủ động tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, các hạng mục xây dựng không đúng quy định, bệ bục, vật dụng... gây ảnh hưởng đến sự thông thoáng của vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị.



Thực hiện tốt các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; không dừng, đỗ phương tiện trên vỉa hè, dưới lòng đường sai quy định.



Giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không xả nước thải bừa bãi; tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh và bảo vệ môi trường, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định.



Hành động nhỏ - ý nghĩa lớn, vì cuộc sống bình yên, an toàn, hạnh phúc của mọi người, hãy chung tay thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và trật tự đô thị trên địa bàn quận, góp phần tạo nên hình ảnh quận Thanh Xuân thân thiện, văn minh, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, xứng đáng là quận nội thành của Thủ đô anh hùng, nghìn năm văn hiến.