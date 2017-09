Lãnh đạo Sở Văn hóa Hà Nội bị đe dọa vì xóa biển quảng cáo

Chiều 5/9, tại Hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội cho biết: Trong năm 2017, Sở đã có nhiều nỗ lực chấn chỉnh các vi phạm về quảng cáo trên địa bàn thành phố.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Tiến chia sẻ, trong chiến dịch xóa bỏ những biển quảng cáo tấm lớn nhếch nhác dọc đường lên sân bay Nội Bài, lãnh đạo Sở đã bị đe dọa.

“Họ thuê người đến tận Sở nằm la liệt ở sân. Thậm chí có hôm họ vào phòng anh Động (Giám đốc Sở VH-TT Tô Văn Động - PV). Tôi đang ngồi trong đó với anh Động, thấy vậy nên chốt cửa. Chúng tôi ngồi ở trong mà họ cứ gõ cửa ầm ầm. Khiếp quá”, ông Tiến nói.

Ông Tiến chia sẻ, khi ông gọi điện cho công an can thiệp thì họ mới mềm mỏng. Ngồi trong phòng một lúc thì những người đó rời đi. Ông Tiến nói, có việc đó xảy ra là do đã động chạm đến lợi ích kinh tế.

“Theo chúng tôi được biết, một biển quảng cáo tấm lớn trước đây khu vực Bắc Thăng Long, Nội Bài, đường Võ Văn Kiệt một năm doanh thu tới 35 nghìn USD. Ttrong khi đó dựng một cái biển như thế chỉ hết trên dưới 1 tỷ. Như thế một năm đủ thu hồi vốn, còn 10 năm thì ăn không biết bao tiền, lãi lắm”, ông Tiến chia sẻ thêm.

Ông Tiến cũng cho biết, áp dụng luật, làm theo luật sẽ đụng chạm đến rất nhiều người, nhưng thành phố đã chỉ đạo kiên quyết các ngành, các quận huyện cùng vào cuộc. “Như báo chí đặt câu hỏi, còn một số biển tấm lớn nhếch nhác chúng tôi sẽ xử lý dứt điểm”, ông Tiến khẳng định.

Trường Phong