Xe khách khi đánh lái tránh một taxi tạt đầu đã tông vào dải phân cách, lật ngang làm 14 người nhập viện.

Chiều tối 14/1, xe khách biển Thanh Hóa do Hoàng Duy Đồng (30 tuổi) điều khiển chạy tới địa phận huyện Nghi Lộc (Nghệ An) khi đánh lái tránh một taxi chạy cùng chiều tạt đầu, đã đâm vào dải phân cách ngăn giữa đường, rồi lao qua làn ngược chiều. Chiếc xe khách lật ngang. Hơn 40 hành khách la ó kêu cứu, một số người tự đập kính chui ra.



Ngay sau tai nạn một số người tham gia giao thông cùng nhân viên y tế đưa 14 nạn nhân bị thương về bệnh viện chữa trị.



"Sau tiếng động lớn, trong giây lát xe lật nhào. Tôi bị văng khỏi giường nằm tầng 2, đầu đau choáng. Mọi người bên cạnh la ó gọi nhau...", chị Uông Thị Tươi đang cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An kể.



Bác sĩ Phan Văn Thiết, khoa Cấp cứu Bệnh viện 115 cho biết, 14 nạn nhân đa phần bị chấn thương phần mềm và chấn thương não, nhưng không có trường hợp nào nghiêm trọng. Dự kiến trong đêm nay, tất cả nạn nhân sẽ xuất viện.



Công an huyện Nghi Lộc đang điều tra nguyên nhân tai nạn.