TP - Mặc dù đang mùa khô hạn nhưng chưa đầy nửa tháng qua đã liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở đất ven sông Tiền thuộc địa phận ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Tổng chiều dài sạt lở gần 200m và ăn sâu vào đất liền 15-30m.

Bà Hằng chỉ nơi sạt lở đất trưa 7/4 khiến 3 căn nhà bị phá hủy.

Bà Lê Thị Thúy Hằng (ngụ ấp Bình Hòa) cho biết, vụ sạt lở gần đây nhất vào khoảng 12 giờ ngày 7/4 với chiều dài hơn 50m, sâu vào đất liền trên 15m đã làm một phần phía sau căn nhà của gia đình bà và 2 căn nhà của hàng xóm bị sụp xuống sông. Do lúc xảy ra sạt lở vào ban ngày nên không thiệt hại về người. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng Công an, quân sự xã đến tiếp giúp các hộ bị ảnh hưởng của sạt lở tạm di dời tài sản, nhà cửa đến nơi an toàn.

Tại điểm sạt lở phía sau trụ sở HTX nông nghiệp Bình Hòa, hiện bờ sông chỉ còn chỉ cách Quốc lộ 30 chưa tới 50m khiến 3 hộ dân nơi đây đã phải di dời khẩn cấp và có khoảng 5 hộ khác nằm trong vùng nguy hiểm, cần phải di dời để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng.

Trước tình hình trên, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình đang đề nghị được hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến dân cư để đảm bảo an toàn cho những hộ nằm trong vành đai sạt lở. Đồng thời, xem xét và có hướng hỗ trợ hộ nghèo di dời tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.