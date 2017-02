TPO - Nhiều sản phẩm từ rừng được bày bán bên trong, ngoài các đền, phủ ở Thanh Hóa.

Đó là những cây, củ, hạt, quả, lá rừng được sử dụng để ngâm rượu, nấu thành nước uống hoặc chế biến làm thức ăn như lá sắng, củ sâm rừng, cây máu chó, hạt mắc khẻn, quả sung rừng, củ măng… Những sản phẩm này được bày bán nhiều ở Đền Cửa Đạt, Phủ Na, Đền Am Tiên… Đây là những điểm đền, phủ có lượng du khách lớn đến viếng thăm, cầu may mắn, bình an trong mỗi dịp Tết.