TP - Trong 1.001... nỗi đau về thể xác ở ca phẫu thuật chuyển giới của người đồng tính, thì việc đưa “gậy gỗ” vào bộ phận sinh dục nữ vừa mới tạo hình để nong thực sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng khiến họ đau đớn về thể xác lẫn tinh thần hơn bao giờ hết.

Bác sĩ Thep Vechavisit phẫu thuật thành công hàng ngàn ca chuyển đổi giới tính.

Đau đớn tột cùng về thể xác



Trước khi bước vào giai đoạn quyết định cho cuộc chuyển giới “tổng lực” quan trọng nhất, những người chuyển giới thường phẫu thuật các giai đoạn cơ bản như: Nâng mũi, độn cằm, căng da mặt, gọt xương gò má, xương vai… bước cuối cùng là tái tạo lại bộ phận sinh dục mới.

Tại nhiều nơi phẫu thuật chuyển giới trên đất Thái, chúng tôi đã tiếp xúc khá nhiều bác sỹ, y tá… giúp người chuyển giới hoàn thiện quá trình “lột xác”. Theo y tá R. đang làm việc tại một bệnh viện chuyển giới ở Bangkok thì, những người ở Việt Nam sang Thái “thay hình đổi dạng” phần lớn là chuyển từ nam sang nữ, rất ít bệnh nhân chuyển giới ngược lại. Và gần như các ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính ở xứ Chùa Vàng đều thành công, rất hiếm xảy ra sự cố hay tai nạn nghề nghiệp trong lĩnh vực này. Bởi Thái Lan là một trong những nước đi đầu trên thế giới về lĩnh vực y khoa này.

Trong vai người có nhu cầu chuyển đổi giới tính, tiếp cận bác sỹ T., người từng đứng mổ hàng trăm ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính tiết lộ, quá trình cắt bỏ bộ phận sinh dục nam để tạo bộ phận sinh dục nữ rất phức tạp. Bác sỹ phải thật sự lành nghề, có kinh nghiệm nhiều năm đứng cầm dao phẫu thuật giới tính thành công thì bệnh nhân mới dám phó thác sinh mạng của mình để họ mổ xẻ. Thật sự mà nói, giai đoạn này người chuyển giới cảm nhận sự đau đớn tột cùng về thể xác, nhiều người sau khi lành lặn, họ không dám đối diện sự thật. Mỗi khi có người nhắc đến, hay hỏi về việc chuyển giới như thế nào, có đau hay không… họ chỉ biết trả lời bằng ròng ròng nước mắt.

Cũng theo bác sĩ T. quá trình chuyển giới được bắt đầu khi các bác sỹ tâm lý kiểm tra và thấy người đàn ông đó tự nguyện chuyển giới trở thành phụ nữ thật sự không. Tiếp đến, bác sĩ trực tiếp cầm dao, kéo trong ca phẫu thuật sẽ đánh giá bệnh nhân có đủ sức khỏe để trải qua quá trình “tìm lại chính mình” bằng máu và nước mắt hay không. Nếu bệnh nhân đáp ứng được những yêu cầu trên thì ký giấy tờ cam kết và... lên bàn mổ.

Vào phòng phẫu thuật, bước đầu đội ngũ y, bác sỹ đặt một ống thông tiểu vào niệu đạo của bệnh nhân để rút cạn nước tiểu. Sau đó, rạch vùng bìu, cắt bỏ tinh hoàn, dương vật, chỉ duy nhất niệu đạo (đường dẫn nước tiểu ra bên ngoài cơ thể giữ lại). Sau đó, các bác sĩ tạo hình cơ quan sinh dục nữ với hàng loạt các thủ thuật phức tạp, rất tỉ mỉ. Bác sỹ phải thật sự có chuyên môn giỏi, bởi công đoạn này liên quan đến việc quan hệ tình dục của bệnh nhân sau này, nó giúp người chuyển giới có được cảm giác như phụ nữ bình thường trong lúc quan hệ.

Gia đình xa lánh, họ ở cùng, chăm sóc nhau, xem như người thân trong nhà.

Mùi hôi…tra tấn

Những ngày lưu lại và ghi nhận ở các khách sạn người đồng giới thuê phòng nằm dưỡng thương, gần như chúng tôi cảm nhận trọn vẹn nỗi đau về thể xác cũng như tinh thần của họ sau khi sang Thái chuyển đổi giới tính. Nhớ ngày nào gặp và trở thành bằng hữu với Minh Hằng, lúc đó “cô” còn là cậu nhạc công với cái tên Phi Hùng rất mạnh mẽ, hay biểu diễn ở các quán bar thuộc trung tâm Sài thành. Ngày đó, Phi Hùng nam tính chừng nào thì nay trở nên yếu đuối, phút chốc trở thành một cô Minh Hằng “chân yếu tay mềm”, nằm trên giường bệnh rên rỉ liên hồi bởi những cơn đau hành hạ sau phẫu thuật.

Hớp miếng cháo loãng lót dạ, Minh Hằng thều thào: “Lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi mới cảm nhận hết được cơn đau xé da xé thịt như thế này. Từ khi thuốc tê tan hết là các cơn đau buốt ập đến, vết mổ khô đi những vùng da non ngứa ngáy mà mình cũng không dám gãi. Chỉ cần đụng nhẹ vào là đã đủ đau đến chảy nước mắt”. Vừa nói, Minh Hằng vừa lấy hai chiếc khẩu trang y tế đeo lên mặt.

Hơn một tuần gần như sinh hoạt cùng những người Việt sang Thái phẫu thuật chuyển giới, chúng tôi không thể quen với mùi xú khí từ chính những người đang dưỡng thương. Khoảng ba ngày sau khi mổ, những mảng da chết còn sót bắt đầu khô bên ngoài, nhưng bên trong thì luôn ứ mủ, còn các vết khâu âm ỉ chảy nước dịch màu vàng… khiến các căn phòng luôn nồng nặc mùi tanh xộc lên tận óc. Để hạn chế mùi hôi, nhiều người phải bó tã em bé cả ngày. Mỗi khi thay tã, khắp căn phòng ngập mùi khó gọi thành tên ấy.

Tột đỉnh đớn đau

Khoảng 8 giờ sáng và 16 giờ chiều mỗi ngày, những người lưu trú tại khách sạn Gon-dinh-lin, thủ đô Bangkok không xa lạ với những tiếng rên rỉ, khóc la đau đớn của những người vừa chuyển đổi giới tính đang được những người bạn của mình dùng gậy gỗ cho vào vùng kín để nong. Theo chân xuyên suốt hành trình tìm lại bản thân của người đồng tính, chúng tôi không khó để nhận ra rằng, trong 1.001... nỗi đau kinh khủng về thể xác ở ca phẫu thuật chuyển giới của người đồng tính, thì việc đưa gậy gỗ vào bộ phận sinh dục để nong cho thông khiến họ đau đớn gấp trăm ngàn lần những ca phẫu thuật khác.

Theo ghi nhận, những người chuyển giới nằm dưỡng thương ở khách sạn 3 ngày là trở lại bệnh viện cho bác sỹ rửa vết thương; 2 ngày sau cắt chỉ và bắt đầu thực hiện việc nong cây; 7 ngày cắt dây kẽm dùng để tạo hình bộ phận sinh dục nữ; 10 ngày cắt chỉ bên trong; 14 ngày làm vệ sinh tổng thể. Việc nong theo ba chặng, bằng ba khúc gỗ có kích thước từ 8-20 cm. Người nong phải hết sức tỉ mỉ, nhẹ nhàng, nếu sai qui trình sẽ ảnh hưởng đến đời sống tình dục của người chuyển giới sau này, hay thậm chí đe dọa tính mạng khi còn đang trong thời kỳ dưỡng thương.

Hoa Hạ (phải) mỗi ngày 2 lần thực hiện việc nong cây cho những “chiến hữu” của mình.

Tại khách sạn, Hoa Hạ là người trực tiếp nong cây cho những người bạn của mình. “Cô” nói: “Nỗi đau nong cây sẽ ám ảnh suốt đời đối với người chuyển giới. Bởi vết thương khi chưa kịp lành, nhưng mỗi ngày đều phải dùng một vật cứng để nong, mục đích để tạo nên một lỗ rỗng dài, không cho da thịt khép lại. Mặc dù, vết thương còn rỉ máu, nhưng ngày nào vật cứng ấy cũng được đưa vào rồi chà đi chà lại khiến nhiều người đau đớn như chết đi sống lại. Nhưng khi nghĩ mình sắp trở thành con gái, trở về với con người thật của mình thật sự thì họ cắn răng chịu đựng để vượt qua”.

Tại khách sạn Gon-dinh-lin, kể lại hành trình bản thân mình từng phẫu thuật chuyển giới và nong cây, Khởi My (23 tuổi, ngụ quận 5) rùng mình nói: “Những cơn đau sau mổ tạo hình bộ phận sinh dục chẳng thấm vào đâu so với việc nong cây. Thời gian đó tôi như người vô hồn, mỗi khi thấy bác sỹ, những người bạn của mình cho vật đó vào thân thể chẳng khác gì cực hình tra tấn. Nhiều lúc đau đớn, quá sức chịu đựng, tôi van xin bác sỹ chích thuốc giảm đau, nhưng họ can ngăn bởi không nên lạm dụng thứ thuốc “an thần” ấy”.

