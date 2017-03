TPO - Do lùi xe không quan sát, xe tải biển kiểm soát 36C1.10144 đã va chạm, làm cho cháu bé 5 tuổi ở xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) tử vong.

Thông tin ban đầu được ông Trần Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Bình cho biết: Khoảng 10h30 ngày 21/3, sau khi trời tạnh mưa, cháu Đỗ Thị Yến Nhi (SN 2012, trú thôn Đoan Hùng, xã Hải Bình ra khu vực đường gần nhà văn hóa thôn chơi. Lúc này, chiếc xe chở ga mang biển kiểm soát 36C1.10144 do anh Lê Trương Mười (SN 1974), trú tại thị trấn Tĩnh Gia điều khiển lùi xe thiếu quan sát đã va chạm vào bé Nhi. Cú va chạm đã khiến cháu Yến Nhi tử vong ngay tại chỗ.

Được biết cháu Đỗ Thị Yến Nhi đang học tại trường mầm non xã Hải Bình. Do đầu buổi sáng trời mưa to nên gia đình không đưa cháu đi học được và đã xảy ra sự việc đáng tiếc này.