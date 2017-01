TPO - Trung Tâm VH-TT Hội An cho biết, Chương trình nghệ thuật “Hội đón giao thừa Đinh Dậu” tại phố cổ sẽ diễn ra từ 23h ngày 27 tháng 1, nhằm đêm 30 tháng Chạp Âm lịch tại Quảng trường Sông Hoài.

Công nghệ trình chiếu Lazer và 3D Mapping hiện đại tại nhiều điểm trong phố cổ.

Với nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật sôi động, hấp dẫn cùng đoàn diễu hành sắc bùa chúc xuân, dán “Xuân liên” - biểu tượng của may mắn, tiền tài cho du khách và các hộ gia đình trong Khu phố cổ, chương trình sẽ đưa khán giả trở lại với những ký ức tốt đẹp về không khí đón năm mới của người Hội An xưa.

Đặc biệt, tại sân khấu sự kiện cũng sẽ diễn ra chương trình khai mạc “Lễ hội Ánh Sáng Hội An 2017” với màn trình diễn ánh sáng độc đáo nhất từ trước đến nay. Đây là điểm nhấn thú vị nhất của hội Tết bắt đầu từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2017 (từ 30 tháng Chạp năm Bính Thân đến Mồng 9 tháng Giêng năm Đinh Dậu) tại Khu phố cổ Hội An. Lễ hội ánh sáng “Sắc màu Hội An” do công ty Index Creative Village PLC và một số doanh nghiệp Thái Lan tài trợ là bữa đại tiệc hoành tráng của âm nhạc và ánh sáng với các công nghệ trình chiếu Lazer và 3D Mapping hiện đại.