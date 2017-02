TP - Chiều tối 10/2, do không khí lạnh cường độ mạnh liên tiếp tăng cường khiến nhiệt độ ở địa bàn tỉnh Lạng Sơn xuống thấp, rét lạnh. Những vùng núi cao như Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình), Công Sơn (huyện Cao Lộc) nhiệt độ chỉ còn khoảng 2 độ C, giảm 2 độ so với ngày hôm qua. Đây là mức nhiệt thấp nhất tại khu vực này từ đầu mùa đông đến nay.

Mặc dù buốt giá song trời không mưa lại đúng dịp lễ hội chùa Bắc Nga, huyện Cao Lộc được tổ chức vào ngày 15 tháng Giêng gần tuyến đường lên khu du lịch Mẫu Sơn nên có nhiều người đi lễ đầu năm, tiện thể ghé thăm đỉnh núi cao 1.541 m này, ngóng trông băng tuyết.