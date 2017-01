TP - Sau nhiều hành trình vội vã cuối năm, vẫn còn một hành trình đặc biệt vào đêm 30 Tết: Những chuyến tàu, xe, máy bay ấm áp và yêu thương. Đó có thể là cuộc tiễn đưa năm cũ sang năm mới giữa không trung hay giữa đồng không mông quạnh của tuyến đường sắt …

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, chúc Tết, tặng lì xì cho các bạn trẻ đi chuyến xe “Sinh viên về quê ăn Tết - Xuân đoàn viên”. Ảnh: Bảo Anh

Thức đêm đón những chuyến xe giao thừa

Ông Nguyễn Tất Thành - GĐ Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) cho hay, vào ngày 30 Tết, bến sẽ tổ chức một số chuyến xe muộn phục vụ hành khách về quê muộn. Trong đó, đến 6 giờ chiều sẽ có các chuyến đi Ninh Bình, xe đi Nam Định sẽ phục vụ đến 8 h tối. Sau đó, bến sẽ vẫn bố trí đủ lực lượng để đón xe từ các địa phương về muộn.

“Mọi năm, vẫn có những chuyến xe về đến bến cận giao thừa hoặc ngay sau giao thừa. Lực lượng của bến vẫn sẽ bố trí đủ để thực hiện quy trình cho xe ra vào bến. Lúc đó, khách không còn nhiều, xe buýt cũng nghỉ, chúng tôi sẽ hướng dẫn khách đi taxi, xe ôm hoặc người nhà ra đón về”. Còn với các cán bộ trực giao thừa, lãnh đạo bến hoặc đơn vị cấp trên sẽ đến kiểm tra, chúc Tết. “Nghề phục vụ của chúng tôi là vậy, quanh năm suốt tháng. Sau giao thừa, khoảng 9h sáng ngày mồng 1 lại phục vụ xe chạy”.

Ông Nguyễn Đàm Văn - Giám đốc Hãng xe Văn Minh chạy tuyến Hà Nội - Nghệ An, Hà Tĩnh cho hay, “chiến dịch” Tết của hãng được chuẩn bị từ sớm, kết thúc vào đêm muộn 29 Tết. “Món quà” công ty tặng cho khách là chất lượng không đổi, không nhồi nhét khách, giá vé dịp Tết không đổi, giảm vé cho thương binh.

“Trong dịp Tết, chúng tôi sẽ lựa chọn những khách hàng thường xuyên đi xe của công ty, ra năm sẽ mời họ đến để tri ân; đồng thời sẽ lấy ý kiến họ về những điểm chưa được của công ty để khắc phục, có giải thưởng cho khách khoảng 30 triệu đồng”. Ông Văn cũng là lãnh đạo công ty xe khách hiếm hoi nhiều lần đến tận gia đình các nhân viên công ty để chúc Tết, kể cả ở khu vực xa như TPHCM. Ông Văn cho biết, năm nay cũng sẽ cố gắng thu xếp để đến nhà chúc Tết các gia đình nhân viên ở xa, khó khăn.

Hãng xe Phương Trang vừa tổ chức lễ hội quy mô hàng nghìn người tham gia với mục tiêu tri ân cán bộ công nhân viên, đặc biệt là các bác tài, người tạo ra những chuyến đi an toàn, những cung đường hạnh phúc, đặc biệt, họ hi sinh những giây phút bên vợ con để làm nên những chuyến đi đoàn viên cho khách (cao điểm Tết, Phương Trang có đến 3.000 chuyến xe/ngày). Tại buổi lễ này, Phương Trang cũng đã tặng cho khách những món quà, trong đó hãng đã trao tặng chiếc xe ô tô Mitsubishi Attage thứ 4 cho khách hàng bốc thăm may mắn trong năm 2016.

Đón giao thừa trên trời

Một nông dân Bình Định về quê sau khi hoàn thành việc bán cây cảnh tại Thủ đô vào đêm muộn 30 Tết Nguyên đán 2016. Ảnh: Sỹ Lực

Ít ai biết, vào thời điểm giao thừa vẫn có đến hàng chục đôi tàu vẫn lăn bánh trên hệ thống đường sắt quốc gia. Bà Phùng Lý Hà - Phó Tổng Giám đốc Cty Đường sắt Hà Nội, một trong 2 công ty vận tải chủ lực của ngành đường sắt cho hay, ít nhất có 17 đoàn tàu của của công ty tiễn năm cũ, đón năm mới khi đang vận hành. Để khách có thêm niềm vui, bớt buồn khi đón Tết xa nhà, các đoàn tàu sẽ tổ chức cho khách đón Tết ngay trên tàu. “Tổ phục vụ trên tàu sẽ mời tất cả hành khách về toa phục vụ ăn uống đón giao thừa. Sẽ có nhạc, rượu vang, bánh kẹo để mọi người có thêm niềm vui” - bà Phùng Lý Hà nói.

Do thời gian di chuyển dài nên những sự việc bất ngờ như sinh nở trên tàu dịp Tết vẫn có thể xảy ra. Đại diện Tổng Cty Đường sắt Việt Nam cho hay, trong dịp Tết, các đơn vị thành viên vẫn chuẩn bị tinh thần để xử lý những tình huống này. “Phương án phổ biến nhất là kêu gọi các y bác sỹ là hành khách trên tàu đỡ đẻ cho khách, hoặc dừng tại ga gần nhất đưa sản phụ đến bệnh viện. Nếu không, tổ lái tàu sẽ tự đỡ đẻ cho sản phụ như các trường hợp đã từng xảy ra, gần nhất là đầu năm 2016” - vị đại diện này nói.

Hàng không năm nay phát triển mạnh nên các chuyến bay đêm xuyên giao thừa tăng mạnh. Trên tuyến TPHCM đi Hà Nội vào đêm 30, Jetstar Pacific có một chuyến đến Hà Nội khi đã bước sang năm mới, Vietjet có đến 6 chuyến “xuyên” năm trên trục này. Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (VNA) có nhiều chuyến bay quốc tế từ năm cũ qua năm mới. Để thực hiện các chuyến bay muộn, cuối năm này, các nhân viên hàng không sẽ không có giây phút đón giao thừa dịp cuối năm. Đại diện hãng hàng không Jetstar Pacific kể: Có trường hợp nhân viên nữ mới ký hợp đồng, điều kiện khó khăn, phải ở nhà trọ, hết ca đêm giao thừa về khu trọ chỉ một mình chơ lơ đón năm mới. “Nghề vận tải có những góc khuất như vậy, thương anh chị em lắm nhưng mãi mãi vẫn như vậy” - vị này nói.

Để tạo niềm vui cho khách, đại diện VNA cho biết, lãnh đạo hãng sẽ có mặt trên một số chuyến bay ngày mùng 1 Tết để chúc mừng hành khách và phi hành đoàn. Vietjet cũng đang chuẩn bị kế hoạch để có các món quà bất ngờ cho khách trong chuyến bay đầu năm.