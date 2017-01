Trong khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài, chuyến bay VN266 từ TP HCM ra Hà Nội đã bị chiếu đèn laser.

Một máy bay của Vietnam Airlines.

Vụ việc xảy ra vào cuối tháng 12, trong khi chuẩn bị hạ cánh, máy bay của Vienam Airlines bị nguồn sáng màu xanh lá cây chiếu vào buồng lái, uy hiếp an toàn chuyến bay. Rất may, tổ lái đã kịp thời ứng phó theo hướng dẫn nên đã điều khiển tàu bay hạ cánh an toàn.

Từ đầu năm 2016 đến nay, đây là lần thứ 9 tàu bay Vietnam Airlines bị chiếu tia laser trong quá trình hạ cánh. Phần lớn các vụ chiếu đèn laser xảy ra xung quanh khu vực sân bay Nội Bài.

Theo một lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Bắc, việc chiếu tia laser vào máy bay khi đang cất hoặc hạ cánh có thể gây tổn thương mắt phi công. Đèn làm phi công mất phương hướng, mất kiểm soát tạm thời máy bay, uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không.

Các vụ chiếu đèn laser khó phát hiện và xử lý người thực hiện vì khi lực lượng chức năng đến vị trí chiếu đèn thì đối tượng đã bỏ trốn.

Cảng Hàng không Nội Bài, Cảng vụ hàng không miền Bắc và chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo tổ chức, cá nhân xung quanh Cảng Hàng không Nội Bài không sử dụng đèn chiếu tia laser gây nguy hiểm cho hoạt động bay.