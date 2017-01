TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, chiều 20/1, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng tới một số tỉnh miền Bắc và miền Trung, sau đó sẽ lan ra nơi khác ở hai khu vực trên.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc và Trung Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Các tỉnh Bắc bộ trời tiếp tục rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 10-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực Bắc biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5- 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-3m.