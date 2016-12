Liên tiếp giới thiệu nhiều gói cước giá rẻ và những hoạt động liên tiếp nhằm hỗ trợ đời sống cho công nhân, MobiFone đang dần khẳng định vai trò là “nhà mạng” của công nhân sau nhiều năm được coi như “mạng nhà giàu”.

Camera chương trình Mầm non Kết Nối Xanh được lắp đặt ở nhiều khu vực phòng học, nhà ăn, phòng ngủ, sân chơi… giúp phụ huynh theo sát tình hình của con ở trường

“Cước MobiFone ngày càng rẻ”

Đây là nhận định chung của phần lớn người dùng công nhân khi trong khoảng 2 năm gần đây MobiFone liên tiếp tung ra nhiều gói cước di động giá rẻ kèm theo ưu đãi hấp dẫn. Ở khu vực phía Bắc, công nhân hòa mạng SIM Hoa Phượng hoặc SIM Cây Khế được nhận 30.000đ/tháng trong vòng nửa năm và nhận thêm ưu đãi vào tài khoản khuyến mãi khi nhận cuộc gọi liên mạng.



Ở phía Nam, SIM Tám đưa ra lựa chọn gói cước với giá từ 40.000 – 80.000đ/tháng, tặng kèm đến 1.500 phút gọi, 1.500 SMS nội mạng và 2GB data tốc độ cao. Gói dữ liệu internet cũng có giá rất thấp, chỉ từ 1.000đ/gói để nhận 100MB data tốc độ cao.

Anh T.B. (công nhân tại Đồng Nai) cho biết: “Tôi mới chuyển sang dùng MobiFone từ đầu năm nay, thấy giá rẻ chứ không tốn kém như nhiều người nói trước đó. Chỉ có 40.000đ/tháng mà nhắn tin, gọi điện xả láng, tôi còn phải để vợ dùng chung mới hết tin nhắn và phút gọi được tặng”.

Nhiều hoạt động chăm lo đời sống công nhân

Trong một bài phỏng vấn đầu năm 2016, đại diện MobiFone từng chia sẻ rằng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp viễn thông này luôn đi đôi với lợi ích cho xã hội. Đặc biệt, cộng đồng công nhân là nhóm công chúng nhận được sự quan tâm sâu sắc của MobiFone.

Với bản tin radio tại đầu số 989954 và cộng đồng công nhân Facebook fanpage Kết Nối Xanh, chuỗi sự kiện âm nhạc miễn phí tại khu công nghiệp trong năm 2015 hay chuyến xe đón Tết Bính Thân miễn phí Tết nghĩa tình – Xuân kết nối, MobiFone nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao từ các công nhân.

Trong năm 2016, các hoạt động hướng đến hỗ trợ đời sống của công nhân tiếp tục được triển khai. Tháng 11 vừa qua, MobiFone tổ chức “bữa tiệc tinh thần” Ngày hội Tám Yêu Thương dành tặng công nhân tại các Khu công nghiệp thuộc tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu. Trong chuỗi sự kiện này, công nhân được thưởng thức những đêm ca nhạc sôi động với sự góp mặt của những nghệ sỹ nổi tiếng như Quán quân Vietnam Idol Nhí Hồ Văn Cường, danh hài Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ... Cũng trong Ngày hội Tám Yêu Thương, công nhân còn được tư vấn tâm lý miễn phí, chơi trò chơi bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà hấp dẫn và được mua sắm nhiều đồ gia dụng chất lượng với giá cực ưu đãi.

Không dừng lại ở đó, mới đây, chương trình Mầm non Kết Nối Xanh của MobiFone tiếp tục gây được tiếng vang bởi sự ý nghĩa và thiết thực. Trong chương trình này, MobiFone tài trợ hơn 2,5 tỷ đồng để lắp đặt camera tại 17 trường mầm non nơi con công nhân theo học tại Bình Dương và tặng bàn ghế chất lượng cao cho các trường.

Camera Mầm non Kết Nối Xanh được lắp đặt tại 17 trường mầm non giúp các công nhân yên tâm làm việc và nhà trường dễ dàng quản lý việc học và dạy

Theo bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, đại diện Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương, Mầm non Kết Nối Xanh này có ý nghĩa lớn bởi chương trình giúp công nhân yên tâm làm việc khi có thể dễ dàng theo sát hoạt động của con từ xa. Hơn nữa, camera cũng là phương tiện giúp Ban giám hiệu quản lý hoạt động học và dạy hiệu quả hơn, kịp thời phát hiện những tình huống bất ngờ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

Hiện tại, MobiFone đã hoàn thành lắp đặt camera tại 17 điểm trường và đang tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng phần mềm Kidcam theo dõi camera trên điện thoại. Song song với đó, MobiFone còn dành tặng các gói cước 3G tốc độ cao giá rẻ cho phụ huynh công nhân có con theo học tại các trường này.



