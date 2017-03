TPO - Mỗi năm, cả nước có từ 600 – 700 người chết vì tai nạn lao động. Trong số đó, trên 90% kết quả điều tra nguyên nhân chủ yếu do người sử dụng lao động.

Các DN tìm hiểu các phương tiện bảo hộ lao động.

Đây là thông tin được ông Nguyễn Quốc Việt – Trưởng phòng An toàn lao động Sở LĐ – TB&XH TPHCM công bố tại hội nghị An toàn và môi trường “Phát triển bền vững cùng đối tác” do công ty NS Bluescope VN tổ chức ngày 24/3.

Theo ông Việt, TPHCM hiện có 235.000 doanh nghiệp (DN) có đăng ký hoạt động, ngoài ra còn có rất nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ hoạt động nhưng không đăng ký. Nhiều DN chưa quan tâm bố trí công tác an toàn vệ sinh lao động, y tế, chưa thành lập mạng lưới an toàn - vệ sinh viên nên việc kiểm tra, giám sát, phát hiện nơi làm việc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BNN) không kịp thời, dễ dẫn đến xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, nhiều lao động xuất thân từ nông dân, không được đào tạo cơ bản, nhận thức về an toàn lao động còn yếu; hoặc nếu được huấn luyện về vệ sinh an toàn lao động nhưng lại chủ quan, chạy theo năng suất, bỏ qua quy trình làm việc an toàn...Người sử dụng lao động còn né việc thực thi pháp luật, tư duy phát triển bền vững của DN chưa toàn diện. Đây chính là các nguyên nhân khiến tai nạn lao động luôn rình rập công nhân.

Ông Võ Minh Nhựt – Tổng giám đốc NS Bluescope VN cho rằng, mọi tai nạn lao động đều có thể ngăn ngừa được. “Đối với việc thi công các công trình, chúng tôi đưa ra những quy định cụ thể, nghiêm ngặt đối với đội ngũ chuyên gia của mình và các nhà thầu thi công như: việc thi công công trình không được đánh đổi sự an toàn để lấy tiến độ, người quản lý không được gây áp lực cho nhân viên dẫn đến nguy cơ mất an toàn lao động… Chỉ cần DN chịu cải thiện môi trường làm việc, đưa công nghệ mới vào sản xuất. Hiện, công ty đang có nhiều công trình nhằm giản thiểu nguy cơ ô nhiễm chất thải, ảnh hưởng môi trường; chế tạo ra các sản phẩm nhiệt dùng trong công nghiệp, năng lượng… Trên cơ sở đó, chúng tôi luôn kêu gọi các doanh nghiệp đối tác, cộng đồng cùng chung tay giảm thiểu tai nạn lao động và môi trường tốt hơn” – ông Minh Nhựt chia sẻ.