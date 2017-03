TPO - Chỉ đạo mới nhất của Tỉnh ủy Nghệ An về sự cố vỡ đập chứa chất thải quặng, sẽ đề nghị thu hồi giấy phép nếu từ thái độ trách nhiệm kém, tổ chức khai thác không an toàn, có yếu tố khai thác khoáng sản không có phép.

Công tác khắc phục đang được các bên liên quan thực hiện khẩn trương.

Sáng ngày 15/3, trao đổi với Tiền Phong, Ông Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, Tỉnh ủy đã chỉ đạo kiểm tra toàn diện hoạt động khai thác khoáng sản của Xí nghiệp Thiếc Suối Bắc, đồng thời UBND tỉnh Nghệ An sẽ có văn bản yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra sự cố vỡ đập chứa chất thải quặng của xí nghiệp Thiếc Suối Bắc (thuộc Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh).

Theo đó, chiều ngày 14/3, Tỉnh ủy Nghệ An đã có văn bản số 1923/CV/TU truyền đạt ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh. Cụ thể, Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm, kiểm tra hiện trường, đánh giá sai phạm của Xí nghiệp Thiếc Suối Bắc; kiểm điểm thiệt hại của người dân, xây dựng phương án đền bù thiệt hại cho nhân dân và khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường.

Nếu việc vi phạm là nghiêm trọng, xuất phát từ thái độ trách nhiệm kém, tổ chức khai thác không an toàn, có yếu tố khai thác khoáng sản không có phép, đề nghị thu hồi giấy phép khai thác. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND huyện Quỳ Hợp tiến hành rà soát tất cả các mỏ trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 15/4/2017.

Trong buổi làm việc mới nhất của UBND tỉnh Nghệ An với Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh, ông Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong ngày 15/3/2017, UBND tỉnh sẽ có văn bản yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra sự cố vỡ đập chứa chất thải quặng vừa qua.

Sáng ngày 15/3, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và khoáng sản đối với Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh.

Trước đó, đoàn công tác của Bộ Công thương đã có kết luận hành lang thoát lũ cho đập chứa chất thải phải xây dựng bằng đá hộc và trát vữa. Tuy nhiên qua xem xét hồ sơ và kiểm tra thực tế thì công trình này được đắp bằng đất, không được gia cố bằng đá hộc và trát vữa. Đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc xảy ra sự cố vỡ đập tại Xí nghiệp thiếc Suối Bắc.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 8/3, bể lắng hồ thải số 2 (gồm nước và bùn thải quặng) của xí nghiệp thiếc Suối Bắc bị vỡ một đoạn khoảng 12m. Hàng trăm tấn chất thải đã đổ xuống dòng Nậm Huống.

Được biết, đập chứa có dung lượng 10.000m3, hầu hết đã tràn ra ngoài. Theo khảo sát hiện trường của huyện Quỳ Hợp, hiện có 3 xã bị ảnh hưởng: xã Châu Thành, Châu Cường, Châu Quang. Riêng xã Châu Quang có 22/26 thôn, bản bị ảnh hưởng, 300 ha lúa bị thiệt hại.