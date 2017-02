TPO - Sở Y tế Nghệ An cho biết đã khám sàng lọc, cấp thuốc kháng sinh cho các em học sinh Tiểu học- THCS Hạnh Dịch sau hiện tượng 20 HS tại Trường Tiểu học- THCS Hạnh Dịch (huyện Quế Phong) bị viêm cầu thận cấp.

Nhân viên y tế Nghệ An ngày 22/2 đã khám cho gần 200 học sinh Hạnh Dịch (Quế Phong) nhưng không phát hiện thấy dấu hiệu bệnh viêm cầu thận cấp.

Ngày 23/2, PGĐ Sở Y tế Nghệ An Hoàng Văn Hảo cho hay ngành Y tế địa phương đã khám sàng lọc cho 166 học sinh, cấp thuốc kháng sinh cho toàn bộ các em học sinh Tiểu học- THCS xã Hạnh Dịch, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm đưa đi xét nghiệm.

“Qua kiểm tra, không phát hiện thấy em nào có triệu chứng của bệnh viêm cầu thận, một em bị sốt nhưng không có dấu hiệu bệnh này, còn kết quả xét nghiệm thì sẽ có trong vài ba ngày tới. Để ngăn chặn dịch bệnh, ngành Y tế Nghệ An đã cấp phát cho mỗi học sinh tại xã Hạnh Dịch 2 triệu đơn vị kháng sinh”, ông Hoàng Văn Hảo cho hay.

Như Tiền phong đã đưa tin, ngày 21/2/2017 Sở Y tế Nghệ An công bố 20 học sinh Tiểu học- THCS Hạnh Dịch (Quế Phong) mắc bệnh viê cầu thận cấp, trong đó 11 bệnh nhân đã được khám, điều trị tại BV huyện Quế Phong, điều trị bằng kháng sinh Tarcefandol, thuốc lợi tiểu và đã có 8 em bình phục xuất viện.

Ba người chuyển lên tuyến trên, trong đó 2 bệnh nhân tử vong là em Lô Văn Hiếu (12 tuổi, ở bản Chăm Pụt, học sinh lớp 7 trường Tiểu học – Trung học cơ sở xã Hạnh Dịch); Lô Văn Tuấn (8 tuổi, học lớp 2B, em ruột của Lô Văn Hiếu).

Chẩn đoán ban đầu của cơ quan y tế địa phương là các bệnh nhân nói trên bị viêm cầu thận cấp, nhiều khả năng do liên cầu khuẩn nhưng không loại trừ các nguyên nhân khác từ thức ăn, nước uống, hóa chất.

“Sáng nay, 23/2, Đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS, TS Nguyễn Như Dương dẫn đầu và 11 nhà khoa học TW đã vào Nghệ An. Sau khi làm việc với sở, đoàn đã di chuyển lên Hạnh Dịch- Quế Phong. Các mẫu xét nghiệm cũng sẽ được mang ra Hà Nội để kiểm tra”, PGĐ Sở Y tế Nghệ An Nguyễn Xuân Hồng, người được phân công trực tiếp theo dõi, xử lý dịch bệnh tại Hạnh Dịch nói.