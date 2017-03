TPO - Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Quảng Nam, ông Lê Văn Sinh khẳng định có hiện tượng hút cát trộm nhưng "chưa thể khẳng định được ai hút và hút đi đâu" khi đề cập tới nghi án “moi trộm” 1 triệu mét khối cát ở Cửa Đại.

Ông Lê Văn Sinh – PGĐ Sở GTVT Quảng Nam (đứng).

Chiều 29/3, Sở GTVT Quảng Nam có buổi làm viêc với BQL Dự án đường thủy nội địa, BQL Dự án Đầu tư xây dựng Hội An. Tại đây, ông Phạm Văn Thông, Giám đốc BQL Dự án đường thủy nội địa thừa nhận việc cộng dồn khối lượng cát của cả hai dự án để báo cáo cho dự án của mình. Lý do là vị trí hút cát của dự án Nạo vét thông luồng giao thông do Cục Đường thủy nội địa làm chủ đầu tư trùng với vị trí hút của dự án Nạo vét khẩn cấp biển Cửa Đại do BQL Dư án đầu tư xây dựng Hội An làm chủ đầu tư. Ông Thông cho rằng, khối lượng 82.000m3 là con số trong hồ sơ thiết kế, còn con số thực tế đang được đơn vị liên quan đo đạc tại hiện trường. Khối lượng cần nạo vét sắp tới phụ thuộc vào kết quả đo đạc này.

Dự án có tổng kinh phí 12 tỷ đồng, tuy nhiên hiện tại đơn vị chưa trả tiền cho nhà thầu thi công hợp đồng. Riêng khối lượng nạo vét mà nhà thầu công ty Sơn Thịnh và công ty Thành Đô (thuộc dự án do BQL Dự án Đầu tư xây dựng Hội An làm chủ đầu tư) thi công tại vị trí này, sẽ không được trả tiền.

Đại diện đoạn quản lý đường thủy nội địa Quảng Nam lý giải sổ ghi chép chỉ tính từ 4/3 trong khi thi đơn vị thi công từ ngày 20/2 là do "ảnh hưởng gió mùa đông bấc, thời tiết xấu nên chỉ có 1 tàu thi công, khối lượng cát không đáng kể".

Về nghi vấn trục lợi ngân sách từ dự án do cách cộng dồn kể trên, ông Thông khẳng định việc thi công dự án có mục đích là nạo vét luồng đảm bảo an toàn giao thông. Nhà thầu của đơn vị thi công khối lượng bao nhiêu sẽ trả tiền bấy nhiêu chứ không nhất thiết phải chi 12 tỷ đồng dù thi công không đủ khối lượng theo hợp đồng.

Bờ biển Cửa Đại vẫn đang sạt lở nghiêm trọng.

Ông Lê Văn Sinh – Phó Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam khẳng định, việc hút trộm cát là có, cụ thể là ngày 12, 13/3. "Số tàu, ngày giờ cụ thể đã cung cấp cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, ai trộm cát và cát hút trộm đưa đi đâu thì phải đợi kết quả từ cơ quan điều tra. Sau sự việc này cần phải rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý. Đó là ràng buộc chặt chẽ với nhà thầu thi công, việc ký hợp đồng của chủ tàu, quản lý giờ hoạt động của tàu kể cả buổi đêm...", ông Sinh nói.