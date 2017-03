TPO - Trong những ngày qua, trên địa bàn Nghệ An do mưa đá kèm theo giông lốc khiến hơn 50 nhà dân, điểm trường mầm non, phòng ốc UBND xã bị tốc mái, đổ sập; nhiều diện tích hoa màu bị ảnh hưởng.

Ngày 21/3, trao đổi với Tiền Phong, ông Lô Khăm Kha – Trưởng phòng Nông Nghiệp huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn huyện có 2 xã biên giới là Nhôn Mai và Mai Sơn bị lốc xoáy và mưa đá tàn phá, hơn 50 ngôi nhà bị tốc mái và đổ sập. Theo đó, cơn mưa đá kèm theo lốc xoáy kéo dài gần 1 giờ đồng hồ đã làm cho hàng chục nhà dân bị tốc mái và đổ sập. Tại xã Nhôn Mai có 42 ngôi nhà thuộc các bản: Na Lật, Nhôn Mai, Na Hỷ, Xa Mặt bị tốc mái, trong đó 1 nhà bị sập hoàn toàn. Ngoài ra, 2 điểm trường mầm non, tiểu học bị hư hại, một gian phòng UBND xã Nhôn Mai cũng bị ảnh hưởng. Tại xã Mai Sơn, có 11 nhà thuộc hai bản Chà Lò 1 và Chà Lò 2 bị tốc mái, trong đó có một nhà bị sập hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người. Hiện, Phòng Nông nghiệp huyện Tương Dương đang tiếp tục thống kê số liệu thiệt hại, khắc phục hậu quả. Đồng thời, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện cũng chỉ đạo các điểm trường ở tất cả mọi tình huống mưa to, lốc xoáy hoặc sau mưa mà điểm trường không an toàn thì cho học sinh nghỉ. Kế hoạch học bù sẽ được tiến hành sau đó. Không chỉ các huyện miền núi Tương Dương, Quế Phong bị ảnh hưởng do mưa đá, lốc xoáy, mà tại huyện ven biển Diễn Châu, hoa màu của người dân cũng bị hư hại. Vào sáng 21/3, tại các xã Diễn Hồng, Diễn Phong, Diễn Mỹ (huyện Diễn Châu), nhiều diện tích ngô, hoa màu khác bị gió lốc làm ngã sập. Một số cột điện của trung tâm viễn thông cũng bị đổ ngã. Thiệt hại ban đầu chưa thể thống kê cụ thể. Trước đó, Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung bộ, hồi 15h40p (ngày 19/3), qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh mây radar thời tiết Vinh, mây đối lưu đang phát triển trên vùng giáp các huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Độ phản hồi vô tuyến lớn nhất: 37dBZ, di chuyển chủ yếu theo hướng Đông, tốc độ di chuyển khoảng 10 - 15 km/h. Cảnh báo, trên địa bàn các huyện: Kỳ Sơn, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Yên Thành, và Diễn Châu có khả năng xảy ra mưa rào mạnh và giông. Người dân cần chú ý thông tin và phòng tránh khi có diễn biến thời tiết cực đoan bất ngờ xảy ra. Nhiều cây cối gẫy đổ Trường học bị tốc mái. Mưa đá to đổ xuống nghệ an Rau màu, cây lương thực bị phá hỏng