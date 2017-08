Mục kích diễn tập chống khủng bố trên cảng Tiên Sa

TPO - Gần 300 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc các đơn vị của Cục Chống khủng bố - Bộ Công an, Công an TP. Đà Nẵng, cảnh sát PCCC, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển VN, Bộ đội Biên phòng.., đã tham gia buổi diễn tập phòng chống khủng bố, bảo đảm an ninh cảng biển tại cảng Tiên Sa, TP. Đà Nẵng diễn ra sáng nay (30/8).