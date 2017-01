TPO - Ngày 12/1, TAND Tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác TAND năm 2017 và lễ công bố quyết định bổ nhiệm thẩm phán cao cấp. Hội nghị sẽ diễn ra đến hết ngày 14/1.

Mở “phiên tòa rút kinh nghiệm”

Theo Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Sơn, năm 2016, tỷ lệ giải quyết vụ việc của ngành tòa án đạt 93,4% (án hình sự đạt 97%, dân sự đạt 92,5%, hành chính đạt 80%, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án đạt 99,4%).

Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của tòa án là 1,27%, giảm 0,08% so với năm 2015 (vượt 0,23% so với chỉ tiêu Nghị quyết số 111/2015/QH13).

Trong công tác xét xử, tòa án các cấp đã triển khai sâu rộng việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại tất cả các phiên tòa, đặc biệt là đã phối hợp với Viện Kiểm sát các cấp tổ chức 3.973 “Phiên tòa rút kinh nghiệm." Việc xét xử các vụ án hình sự cơ bản đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp kết án oan người không có tội.

Các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng hoặc các vụ án dư luận xã hội quan tâm đã được giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật như vụ án Phạm Công Danh, Phạm Thị Bích Lương...

Tòa án đã triển khai và giải quyết nhiều trường hợp có đơn kêu oan; xác minh và minh oan cho một số trường hợp được xét xử nhiều năm trước và dư luận rất quan tâm, như vụ ông Huỳnh Văn Nén ở Bình Thuận, vụ ông Trần Văn Thêm ở Bắc Ninh, vụ ông Hàn Đức Long ở Bắc Giang…

Năm 2017, ngành tòa án đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm là đảm bảo 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn theo quy định của pháp luật; tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt trên 95%, dân sự trên 90%, hành chính trên 85%, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân đạt 99%.

Cùng với đó, ngành tòa án phấn đấu đảm bảo tỷ lệ ra quyết định thi hành án hình sự đối với người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đạt 100%.

Thẩm phán phải liêm chính, chí công, vô tư

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị.

Đó là yêu cầu với các thẩm phán được Chủ tịch nước Trần Đại Quang đưa ra tại hội nghị. Chủ tịch nước cũng đề nghị ngành tòa án chủ động phối hợp chặt chẽ với CQĐT, VKS và các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh vụ án kinh tế, tham nhũng; kiên quyết khởi tố vụ án tại phiên tòa nếu phát hiện tội phạm mới và người phạm tội mới nhằm sớm trừng trị nghiêm khắc kẻ phạm tội, thu hồi tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, thẩm phán phải luôn giữ cho mình thật sự liêm chính, chí công, vô tư; phải là người có bản lĩnh, dũng khí, kiên quyết đấu tranh bảo vệ cái đúng, không khoan nhượng với tham nhũng, lãng phí.

Mỗi cán bộ Tòa án phải thấm nhuần sâu sắc và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”; phải có tâm trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, nhìn nhận, đánh giá sự việc một cách đầy đủ, chính xác, khách quan; phải rèn phương pháp làm việc khoa học, cẩn trọng, bản lĩnh, trí tuệ với tinh thần thượng tôn pháp luật.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao quyết định bổ nhiệm 80 thẩm phán cao cấp.