TPO - Ngày 11/1, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác, tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết: Năm 2016 trên địa bàn xảy ra 831 vụ cháy, trong đó có 3 vụ cháy lớn; cháy gây thiệt hại nghiêm trọng 8 vụ, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng 3 vụ, cháy trung bình 159 vụ, cháy nhỏ 646 vụ, cháy rừng có 12 vụ. Các vụ cháy gây thiệt hại làm 19 người chết, 18 người bị thương, về tài sản ước tính trên 80 tỷ đồng và 7ha rừng.

Nguyên nhân cháy chủ yếu do sự cố điện và sơ xuất khi sử dụng lửa. Do hàn, cắt xảy ra 15 vụ, trong đó có 2 vụ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Một số trường hợp còn lại do sang chiết gas.