TPO - Công an ập vào khám xét bất ngờ gia đình ông T. thì phát hiện trong tủ đông lạnh có 5 cá thể hổ, nặng khoảng 6 tạ.

Năm cá thể hổ đã được mổ lấy nội tạng và đông lạnh (ảnh H.V).

Tối ngày 20/3, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu (Công an Nghệ An) xác nhận, đơn vị vừa mới phối hợp với lực lượng trinh sát của Phòng 7 (Phòng phòng chống tội phạm buôn lậu khu vực miền Trung - Tây nguyên) thuộc C74 - Bộ Công an, Phòng Cảnh sát MT (Công an tỉnh Nghệ An) phá thành công vụ chuyên cung cấp động vật hoang dã.

Theo đó, vào khoảng 12h (ngày 20/3), công an tiến hành khám xét tại nhà ông Cao Xuân T. (trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu). Tại đây, lực lương công an đã phát hiện 5 cá thể hổ vằn Đông Dương đã chết, được đông lạnh. Cả 5 cá thể hổ đã mổ và lấy nội tạng, ước tính tổng cân nặng khoảng 6 tạ.Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.