TPO - Người Việt luôn quan niệm chuyến đi đầu tiên của năm mới mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Vì vậy, trong những ngày đầu năm Đinh Dậu 2017, mọi người thường đắn đo lựa chọn ngày giờ và hướng xuất hành thế nào để gặp được may mắn.

Theo một số chuyên gia phong thủy, tháng Giêng của năm Đinh Dậu có 4 ngày đẹp, hợp với việc xuất hành là mùng 1, mùng 6, mùng 8 và mùng 10.

Chia sẻ trên Infonet, chuyên gia phong thủy Phạm Cương cho biết: Mồng Một Tết là ngày rất tốt. Mọi người nên xuất hành, đi lễ chùa, hội họp hay khai bút. Giờ tốt trong ngày này là các giờ Mão, Ngọ, Mùi và Dậu. Về hướng xuất hành: Người cầu duyên đi về hướng Tây Bắc còn người cầu tài đi về hướng Đông Nam.

Mùng 6 cũng là một trong những ngày nên xuất hành, khai trương, mở kho, đi lễ chùa, hội họp hoặc thăm hỏi họ hàng. Trong ngày này, giờ tốt gồm giờ Thìn,Tỵ, Mùi, Tuất. Hướng tốt là Tây Bắc, Tây Nam.

Ngày mùng 8 Tết, chuyên gia Cương khuyên mọi người nên đi thăm hỏi họ hàng, hội họp vui chơi, lễ chùa. Giờ tốt trong ngày là giờ Thìn, Tỵ, Thân, Hợi. Bạn muốn cầu duyên nên đi về chính Nam, cầu tài đi về chính Tây.

Ngày mùng 10, nên khai trương, đi thăm hỏi họ hàng xa, lễ chùa, hội họp vui chơi… Giờ tốt trong ngày là giờ Thìn, Thân, Dậu. Hướng tốt để cầu duyên là hướng Đông Bắc, cầu tài là hướng Đông Nam.

Xuất hành đầu năm nên làm gì?

Chuyên gia tư vấn phong thủy Tam Nguyên chia sẻ trên báo Gia đình và Xã hội: “Năm Đinh Dậu thuận lợi cho những ai mong cầu bình an, cầu hôn vì dễ thành và cầu lộc rất dễ đến. Xuất hành lễ chùa không nên cầu tài. Đi lễ chùa đầu năm để cầu an cầu phúc, cầu bình an, trí tuệ khai mở, con cái học hành gặp thầy tốt, bạn tốt,... Người dân, đi lễ xin nhà chùa một thứ gì đó (bao diêm, bật lửa...) về làm lộc đầu năm. Không nên trèo cây, bẻ cành, hái lộc ven đường đem về nhà".

Các chuyên gia khác cũng đồng tình với ý kiến của chuyên gia Tam Nguyên khi cho rằng đầu năm Đinh Dậu, việc xuất hành nên cầu bình an, cầu tài lộc và lương duyên đôi lứa sẽ dễ thành. Mọi người cũng có thể đi lễ chùa, chúc Tết thăm hỏi người thân, họ hàng, bạn bè…

Người Việt thường tin rằng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Tuy vậy, việc chọn giờ hay hướng xuất hành ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi người như thế nào, vẫn chưa ai có thể kiểm chứng.

Bởi vậy, mọi người không nên quá chú ý, xét nét và quan trọng hóa việc này. Mọi sự thành bại đều dựa phần lớn vào nỗ lực của mỗi cá nhân. Không nên vì những điều kiêng kỵ mà làm quá thành ra không được ra ngoài, công việc bị dồn ứ và hơn hết là bạn đã mất đi sự an nhiên khi suốt ngày phải lo giờ nào, ngày nào, hướng nào... mới có thể ra ngoài.