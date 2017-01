TP - Nhằm đảm bảo cho người dân Thủ đô và du khách đón Tết Nguyên đán 2017 an toàn, UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo chủ tịch 18 phường và các đơn vị lập phương án trực, tập trung lực lượng ngăn chặn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Trong đó đặc biệt chú trọng việc kiểm tra, xử lý nạn “chặt chém”, lập trái phép điểm trông giữ phương tiện.

Quận Hoàn Kiếm yêu cầu tập trung lực lượng, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi đến hồ Hoàn Kiếm đón giao thừa.

Tập trung xử lý các điểm trông xe “dù”

Mỗi dịp Tết đến, hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận luôn là khu vực thu hút đông đảo người dân Thủ đô tập trung về đón giao thừa, thưởng lãm các địa điểm vui chơi giải trí. Nhằm đảm bảo nhu cầu gửi xe của người dân, UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị Sở GTVT và các đơn vị chức năng bố trí bổ sung các điểm trông giữ xe ở những khu vực thuận lợi gần các địa điểm vui chơi văn hóa xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm như: Quảng trường Cách Mạng Tháng 8, tượng đài Lý Thái Tổ, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Phục. …Cty TNHH MTV Môi trường Đô thị chi nhánh Hoàn Kiếm xây dựng phương án, đảm bảo nhân lực kịp thời thu gom rác tại các địa điểm công cộng, đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị và mỹ quan đô thị trong những ngày Tết Nguyên đán. Tập trung bóc, xoá các biển quảng cáo rao vặt, phá bỏ bục, bệ, cầu dắt xe đảm bảo mỹ quan đô thị cho khu vực hồ Hoàn Kiếm, 32 tuyến phố chính, 5 khu vực trọng điểm, 26 tuyến phố thuộc không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Trước đó, từ đầu tháng 1/2017, UBND quận Hoàn Kiếm đã có văn bản chỉ đạo chủ tịch UBND 18 phường và các đơn vị lên kế hoạch bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi đến hồ Hoàn Kiếm, các địa điểm vui chơi trong đêm giao thừa và những ngày nghỉ Tết. Đồng thời, UBND quận Hoàn Kiếm cũng đề nghị Công an quận bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các vụ việc nóng phát sinh.

UBND quận yêu cầu các đơn vị tập trung lực lượng xử lý kịp thời tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, chấn chỉnh hoạt động trông giữ xe trên địa bàn, xử lý nghiêm tình trạng lập điểm trông giữ phương tiện trái quy định, sử dụng quá diện tích được cấp phép, thu quá giá quy định... Công an quận chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an 18 phường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nhanh các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu tiền sai quy định. Đội Thanh tra giao thông quận Hoàn Kiếm tăng cường lực lượng tuần tra, xử lý nghiêm tình trạng dừng đỗ sai quy định, ngăn chặn và xử lý các trường hợp đào đường trong dịp Tết Đinh Dậu.

Duy trì lực lượng xử lý sự cố phát sinh

Cùng với đó, UBND quận Hoàn Kiếm cũng yêu cầu 18 phường và các đơn vị trên địa bàn đảm bảo kỷ cương hành chính trong dịp Tết Nguyên đán 2017. Phân công, duy trì cán bộ trực để giải quyết công việc, xử lý những vụ việc nóng phát sinh, đảm bảo cho người dân vui chơi đón Tết an toàn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: “Cho đến thời điểm này, UBND quận đã chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn xây dựng xong kế hoạch cho Tết Nguyên đán 2017, sẵn sàng lực lượng ứng phó và xử lý những vấn đề phát sinh. Trong đó, trọng tâm nhất là ngăn chặn và xử lý tình trạng trông giữ phương tiện sai quy định, chặt chém phí trông giữ phương tiện, “chặt chém” người dân và du khách xảy ra khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, gắn trách nhiệm cụ thể với lãnh đạo UBND phường.

UBND quận đã đề nghị Công an quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, rà soát đảm bảo không để xảy ra tình trạng trộm cắp, móc túi trong đêm giao thừa, thời điểm đông đảo người dân Thủ đô và du khách tập trung ở hồ Hoàn Kiếm, có kế hoạch đảm bảo tốt an ninh trật tự trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán…”.