TPO - Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan phối hợp cùng vào cuộc.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu không để xảy ra đầu cơ, tăng giá trái phép dịp 30/4

Văn bản do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký yêu cầu, Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Tổng Cty Vận tải Hà Nội có phương án tăng cường bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, chất lượng phương tiện để đáp ứng tốt nhất nhu cầu vận tải trong đợt cao điểm, đảm bảo trật tự và vệ sinh môi trường tại các bến xe; đổi mới phương thức bán vé, ngăn chặn việc đầu cơ vé, tăng giá vé, giá cước vận tải trái phép; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, thuận lợi cho hành khách, hạn chế tối thiểu hiện tượng ùn ứ khách tại các bến xe. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và có biện pháp xử lý về hành chỉnh, kinh tế đối với các trường hợp lái xe không tuân thủ, vi phạm các quy định về bảo đảm các tiêu chuấn kỹ thuật an toàn, vi phạm về tốc độ, chở quá số người quy định ... Chỉ đạo các đơn vị quản lý bến xe tăng cường phối hợp với các đơn vị vận tải hành khách công cộng trong việc quản lý phương tiện, xe phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trước khi khi xuất bến.

Liên ngành Sở GTVT - Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Cảnh sát giao thông đường thủy và các lực lượng chức năng thành lập các tổ công tác liên ngành lưu. động, duy trì lực lượng 24/24h để tuần tra, kiếm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường, các khu vực trọng điểm có nguy cơ tai nạn giao thông cao. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như: chạy quá tốc độ quy định; đi vào đường cấm, đường ngược chiều; đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm; điều khiến phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt quá quy định; chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép của phương tiện, của cầu, đường; chở hành khách vượt quá số người theo quy định; tránh, vượt sai quy định; đỗ, dừng sai quy định; tình trạng “xe dù”, “bến cóc”, phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn; đồng thời, giao trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí trực tiếp phụ trách địa bàn về các vụ việc xảy ra.