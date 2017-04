TPO - Đó là khẳng định của ông Đặng Sỹ Dũng, Phó Cục trưởng Quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) sáng 3/4 với báo chí, về kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn để tuyển 3.600 lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong năm nay.

Người lao động chuẩn bị bước vào ký thi tiếng Hàn năm 2016. Ảnh: Thanh Kiều.

Ông Đặng Sỹ Dũng cho biết, Trung tâm Lao động ngoài nước (Quản lý Lao động ngoài nước) là đơn vị duy nhất của Việt Nam được giao phối hợp cùng phía Hàn Quốc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm nay. Việc tổ chức thi, đề thi, chấm thi… đều do phía Hàn Quốc trực tiếp thực hiện.

“Quá trình thi, tuyển chọn đều do phía Hàn Quốc thực hiện, nên việc can thiệp, gian lận từ phía Việt Nam là không thể. Do nhu cầu đi Hàn Quốc rất lớn, số lượng tuyển chọn có hạn, nên có nhiều luồng thông bên ngoài. Mong người lao động không nên tin lời rêu rao ai đó đảm bảo thi đỗ, đi Hàn Quốc nhanh, sẽ không có điều đó xảy ra”, ông Dũng nói. Tuy nhiên, việc xử lý lừa đảo, thu tiền của người dự thi… là thẩm quyền của cơ quan an ninh điều tra.

Kỳ thi tiếng Hàn năm 2016, khoảng 30 trường hợp gian lận trong kỳ thi đã bị phát hiện, như dùng tai nghe, điện thoại, đồng hồ chụp ảnh, thi hộ… Những người vi phạm này sẽ bị cấm 3 năm không được dự thi tiếng Hàn để đi lao động Hàn Quốc.

Theo ông Dũng, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước sẽ tiếp tục phối hợp các địa phương, cơ quan báo chí để tuyên truyền, thông báo rộng rãi tới người lao động có nhu cầu đi Hàn Quốc. Nhằm tránh việc người lao động thiếu thông tin, bị đối lượng xấu lừa đảo.

Dự kiến năm 2017, sẽ tuyển chọn 3.600 người đi lao động Hàn Quốc, gồm các ngành: Sản xuất chế tạo (1.500 người), xây dựng (500 người), ngư nghiệp (800 người) và nông nghiệp (800 người).

Thời gian tổ chức các kỳ thi tiếng Hàn trên giấy ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và ngư nghiệp trong 2 ngày 17-18/6/2017. Thời gian thi tiếng Hàn trên máy tính ngành nông nghiệp từ ngày 7/8-6/9/2017, kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực ngành ngư nghiệp từ 20-26/9/2017.

Thời gian nhận đăng ký thi tiếng Hàn ngành sản xuất chế tạo, xây dựng, ngư nghiệp và nông nghiệp từ 10-13/4; nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra tay nghề ngư nghiệp từ 7-10/8.

Nơi nhận hồ sơ đăng ký tại Sở LĐ-TB&XH các địa phương, và trực tiếp tại Trung tâm Lao động ngoài nước.

Đặc biệt, năm 2017, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tạm dừng tuyển chọn lao động đối với 58 quận/huyện có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên. Trong đó, Nghệ An có 11 huyện, Thanh Hóa 4 huyện, Hà Tĩnh 6 huyện, Hà Nội 5 huyện, Hải Dương 7 huyện, Thái Bình 4 huyện, Nam Định 5 huyện, Bắc Ninh 5 huyện, Quảng Bình 3 huyện, Hưng Yên 3 huyện, Bắc Giang 3 huyện, Phú Thọ 2 huyện.

Riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình do bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển do Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ra, nên Hà Tĩnh có 5/6 huyện, Quảng Bình 3/3 huyện được ưu tiên đưa khỏi danh sách.

Ngoài ra, còn 51 quận/huyện có số lao động bỏ trốn bất hợp pháp tại Hàn Quốc cao cũng được đưa vào “tầm ngắm”. “Không loại trừ năm 2018, số quận/huyện tạm dừng tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc sẽ tăng thêm. Điều này tùy vào số lao động về nước đúng kỳ hạn của các địa phương”, ông Dũng nói.