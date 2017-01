TP - Hôm nay (8/1), cùng với Hà Nội, TPHCM, Bắc Giang và Học viện Hậu cần đồng loạt khai mạc ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ IX. Chuỗi Chủ nhật Đỏ với chủ đề “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh bạn và tôi” đã trở thành hoạt động thường niên suốt 9 năm qua, ngày càng lan tỏa và cuốn hút.

Đông đảo sinh viên ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) ngày 7/1 tham gia hiến máu tình nguyện dù đang trong đợt thi học kỳ. Ảnh: Trường Phong.

Sáng nay, tại khuôn viên ĐH Quốc gia Hà Nội, dự kiến, hàng nghìn người đến tham gia hiến máu trong ngày Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong phối hợp Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh, thành phố tổ chức. Năm nay, lần đầu tiên, Chủ nhật Đỏ chính thức nằm trong chuỗi hoạt động của Chiến dịch Hiến máu tình nguyện dịp Tết do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện hướng dẫn, chỉ đạo các tỉnh, thành. Đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm góp phần quan trọng khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho điều trị tại các cơ sở y tế trong dịp giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình sẽ cùng hàng trăm đại biểu và các bạn sinh viên thủ đô tham dự lễ diễu hành cổ động trước thời điểm khai mạc ngày hội hiến máu tình nguyện. Cũng tại ngày hội này, cùng với hoạt động hiến máu tình nguyện là các chương trình văn nghệ với sự tham gia của Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Huyền My, Á hậu Thanh Thanh Tú, các ca sĩ Hoàng Bách, Đông Hùng, Huy Quyết, Hồng Chinh, nghệ sĩ Xuân Bắc... Tại ngày hội Chủ nhật Đỏ, Ban tổ chức cũng sẽ trao tặng bằng khen của Bộ Y tế, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp trong hoạt động hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ.

Thêm những sẻ chia

Chủ nhật Đỏ đã thu hút đông đảo người dân trong nhiều độ tuổi, nhiều dân tộc, nhiều ngành nghề cùng tham gia hiến máu tình nguyện. Năm 2017, Chủ nhật Đỏ tiếp tục nhận được sự quan tâm, vào cuộc của các bộ, ban, ngành, đặc biệt là sự vào cuộc của 25 tỉnh, thành phố, bao gồm: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai. Các đơn vị trong lực lượng vũ trang như Học viện Hậu Cần, Công an TP Hà Nội tiếp tục hưởng ứng Chủ nhật Đỏ.

Để có thể tiếp nhận hàng trăm đơn vị máu trong 1 ngày, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư đã chuẩn bị gần 50 nhân viên y tế với hơn 30 bàn lấy máu để kịp thời tiếp nhận những giọt máu nghĩa tình.

Năm nay, sức hấp dẫn của Chủ nhật Đỏ đã lan tỏa tới nhiều doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, như Trung tâm thương mại Aeon Mall và người nước ngoài tham gia hiến máu. Hơn 40 ngày hội hiến máu sẽ được đồng loạt tổ chức, dự kiến tiếp nhận khoảng 25.000 đơn vị máu.

Chủ nhật Đỏ là hoạt động tình nguyện có ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc nên những năm qua đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của thanh niên, sinh viên, các tầng lớp xã hội và lớn mạnh không ngừng. Chủ nhật Đỏ đã phát triển mạnh: Từ một địa phương duy nhất là Hà Nội tới 25 tỉnh, thành phố; từ thu được hằng năm trên dưới 1.000 đơn vị máu đến khoảng 25.000 đơn vị trong Chủ nhật Đỏ 2017. Tám mùa Chủ nhật Đỏ vừa qua đã góp tổng cộng 52.530 đơn vị máu vào công tác điều trị cho các bệnh nhân cần máu. Nhờ đó, đã có hàng chục nghìn bệnh nhân khỏe mạnh để đón Tết sum vầy bên gia đình. Tại Chủ nhật Đỏ lần này, Trường ĐH Văn Hiến TPHCM dự định lập một kỷ lục Chủ nhật Đỏ là đạt 3.000 đơn vị máu tại một điểm trong một lần tổ chức.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ, khẳng định: “Báo Tiền Phong không chỉ là đơn vị khởi xướng Chủ nhật Đỏ mà còn làm nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn, sâu sắc hơn là tuyên truyền, quảng bá mạnh mẽ cho phong trào hiến máu tình nguyện trên cả nước, tiếp tục nỗ lực thay đổi nhận thức một bộ phận nhân dân vẫn còn ngại ngùng, định kiến trước việc hiến máu”.