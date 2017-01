TP - Hôm nay, 15/1, tại Nghệ An, gần 1.500 ĐVTN trên toàn tỉnh Nghệ An có mặt tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh để tham gia ngày hội “Hiến máu cứu người – sinh mệnh của bạn và tôi” do Tỉnh hội CTĐ, Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Tỉnh đoàn Nghệ An và báo Tiền phong phối hợp tổ chức.

Để tránh tình trạng nhiều bạn trẻ tìm đến hiến máu nhưng vì không đủ thời gian, năm 2017, Chủ nhật Đỏ tại Nghệ An chia thành hai đợt: Đợt 1 đã diễn ra tại huyện Nghi Lộc ngày 8/1 với sự tham gia của gần 1.500 tình nguyện viên, thu về gần 750 đơn vị máu; Đợt 2 bắt đầu lúc 7h ngày hôm nay. Số người đăng ký tham gia cho máu lên đến trên 1.200, chỉ tiêu đặt ra 500 đơn vị máu. Tổng hai đợt ra quân cho chiến dịch Chủ Nhật đỏ tại Nghệ An dự tính sẽ thu về hơn 1.000 đơn vị máu. Năm 2016, Nghệ An tiếp nhận gần 23.000 đơn vị máu, đứng thứ 3 cả nước, tỷ lệ dân số hiến máu đạt 0,77%. Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh đã sản xuất được 42.971 đơn vị máu và chế phẩm máu.