TPO - Ngày 3/2, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết, sở vừa có báo cáo gửi lên Bộ Y tế về công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 (từ ngày 29 Tết đến hết ngày Mồng 5 Tết).

Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện ĐK Nghệ An.

Theo số liệu thống kê, trong 7 ngày Tết, các bệnh viện trong địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 6.449 ca khám cấp cứu, tai nạn. Trong đó, có 1.143 trường hợp do tai nạn giao thông (Tết Nguyên đán 2016 là 1.493 trường hợp), có 34 trường hợp chấn thương do đánh nhau, giảm 47 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, có 147 trường hợp nhập viện thăm khám do ngộ độc thức ăn, tăng 27% so với dịp Tết Bính Thân 2016.

Cũng trong dịp tết này, có 12 trường hợp tử vong, trong đó có 2 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, 1 trường hợp tử vong do đánh nhau. Thống kê bước đầu, toàn tỉnh có khoảng 10 trường hợp thương tích do pháo nổ gây ra.