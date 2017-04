TP - Kể từ khi xảy ra sự cố môi trường đến nay xuất hiện hàng chục vụ tuần hành, tụ tập đông người. Từ việc tụ tập đông người kéo lên chặn quốc lộ 1A, đến tụ tập trước cổng Cty Formosa… Và mới đây nhất là sự việc xảy ra tại UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Hơn 2.000 giáo dân kéo vào trụ sở UBND huyện Lộc Hà, một số đối tượng quá khích đã gây thương tích cho cán bộ công an làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự tại hiện trường. Ảnh: TL.

Vây trụ sở, đánh cán bộ

Khoảng 21h ngày 2/4, tổ công tác của Công an huyện Lộc Hà, Công an xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) gồm 4 đồng chí thực hiện kế hoạch nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự. Khi đến địa điểm quán cà phê SH thuộc thôn Phú Nghĩa, xã Thạch Bằng, bị khoảng 50 đối tượng là thanh niên bao vây, chặn đánh. Dù tổ công tác đã tuyên truyền, vận động người dân bình tĩnh, không bị kích động, nhưng các đối tượng không chấp hành, tiếp tục vây đánh gây thương tích cho một cán bộ Công an huyện Lộc Hà.

Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn cho các đồng chí trong tổ công tác, đồng chí Nguyễn Văn Giáp - Trưởng Công an xã Thạch Bằng dùng súng cao su bắn chỉ thiên. Nghe tiếng súng nổ, số đối tượng trên mới giải tán. Một số đối tượng đã gọi điện về giáo xứ Trung Nghĩa (xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà), giáo họ Kim Đôi, Trung Cự (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) xuyên tạc Công an đánh người. Các xứ họ đạo đã rung chuông nhà thờ, tập hợp giáo dân kéo ra bao vây nhà đồng chí Nguyễn Văn Giáp - Trưởng Công an xã Thạch Bằng đập phá tài sản, rồi kéo đến UBND xã Thạch Bằng gây sức ép đòi xử lý đồng chí Giáp. Đến 23h cùng ngày, có khoảng 70 đối tượng kéo lên trụ sở Công an huyện Lộc Hà.

Chưa dừng lại ở đó, khoảng 8h ngày 3/4, có khoảng 200 giáo dân thuộc giáo xứ Trung Nghĩa (xã Thạch Bằng) và giáo dân giáo họ Kim Đôi, Trung Cự (xã Thạch Kim) mang theo băng rôn, khẩu hiệu, loa cầm tay kéo lên UBND huyện Lộc Hà để khiếu kiện đòi bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển, vu cáo Công an đánh dân. Khoảng 9h 30 phút cùng ngày, có khoảng 2.000 giáo dân kéo vào trụ sở UBND huyện Lộc Hà, có một số đối tượng quá khích đã gây thương tích cho cán bộ công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự tại hiện trường. Sau khi được lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền, vận động, giải thích, những giáo dân trên đã giải tán vào chiều cùng ngày.

Cùng thời điểm này, khoảng 30 người dân, chủ yếu là phụ nữ, mang theo gạch đá, gậy gộc, lưới đánh cá kéo ra chặn QL 1A đoạn qua đèo Con, khu vực giáp ranh giữa tổ dân phố Ba Đồng, phường Kỳ Phương và thôn Minh Huệ, xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh), gây ách tắc giao thông trên tuyến. Một số đối tượng đã có hành vi chửi bới, lăng mạ cán bộ, dùng đá ném vào lực lượng vận động. Chiều cùng ngày, một số đối tượng còn đưa lốp xe cũ, củi khô đốt thành những đống lửa ngay trên quốc lộ. Những hành động quá khích nói trên đã gây ách tắc giao thông trên QL 1A, khiến hàng trăm xe khách, xe hàng bị đình trệ, thậm chí xe cứu thương cũng bị số đối tượng này ngăn chặn.

Cần nghiêm trị

Sau sự cố môi trường biển, lực lượng chức năng từ Trung ương tới các địa phương đã tích cực chỉ đạo khắc phục, phía Formosa đã cúi đầu nhận lỗi và bồi thường thiệt hại cho người dân. Gần một năm trôi qua, cuộc sống người dân ổn định trở lại. Công tác bồi thường được các địa phương khẩn trương chi trả công bằng, đúng đối tượng. Tuy vậy, các thế lực thù địch lợi dụng sự cố môi trường biển để kích động người dân tụ tập đông người và có nhiều hành động vi phạm pháp luật, đi ngược lại với chủ trương và chính sách của Đảng và nhà nước. Các cuộc tụ tập đông người đều được lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích nhưng các đối tượng đã có sự chuẩn bị bài bản trước đó đã ngông cuồng, bất chấp các quy định pháp luật đập phá, đánh người trước sự phẫn nộ của dư luận.

Liên quan đến các vụ kích động, tập trung chặn QL 1A, Công an TX Kỳ Anh hiện đã khởi tố 3 vụ án gây rối trật tự công cộng. Vụ việc xảy ra ngày 2/4, Công an TX Kỳ Anh đang khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với vụ việc đánh nhau tại quán cà phê SH xảy ra tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà; điều tra xử lý nghiêm vụ đập phá nhà của đồng chí Trưởng Công an xã Thạch Bằng, gây thương tích cho một cán bộ công an tỉnh và các hành vi vi phạm pháp luật khác của các đối tượng.