TPO - Ngày 5/2 (mùng 9 Tết), tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, thuộc núi Ngũ Phong (phường An Tây, thành phố Huế) diễn ra lễ hội đền Huyền Trân, với chủ đề “Ngưỡng vọng tiền nhân”, do Sở VH-TT tỉnh TT-Huế tổ chức, thu hút hàng nghìn lượt người dân, du khách đến dâng hương, dự lễ, cầu nguyện bình an đầu năm.

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, khởi trống khai hội Huyền Trân. Ảnh: H.Tỷ Năm nay, Trung tâm Văn hóa Huyền Trân được giao từ doanh nghiệp về cho Sở VH-TT tỉnh quản lý, nên lễ hội tại đây diễn ra phong phú, đặc biệt hơn như: đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an, nghi lễ dâng hương tại điện Huyền Trân công chúa và đền thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông, múa hội hoa đăng, ca múa nhạc Phật giáo, biểu diễn nghệ thuật sử thi tái hiện hoạt cảnh rước công chúa Huyền Trân… Tại lễ hội còn tổ chức thi đấu cờ người, biểu diễn võ cổ truyền, múa lân sư rồng, chơi bài chòi, thi đấu vật, đẩy gậy, thi đấu cờ tướng, trình diễn thư pháp, trưng bày các sản phẩm thủ công truyền thống… Một màn múa mang đậm màu sắc Phật giáo tại lễ khai hội. Ảnh: H.Tỷ Tái hiện lễ rước công chúa Huyền Trân tại lễ hội. Ảnh: H.Tỷ Biểu diễn nghệ thuật phục vụ công chúng và du khách. Ảnh: H.Tỷ

Về lâu dài, lễ hội này sẽ kết nối với những di tích, thiết chế tôn giáo nổi tiếng trong vùng để tạo nên tuyến du lịch hấp dẫn, chất lượng.

Theo ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh, đây là năm đầu tiên Sở này được UBND tỉnh giao tổ chức lễ hội đền Huyền Trân, ban tổ chức đã nghiên cứu kỹ để đưa những lễ nghi thờ cúng phù hợp với bản sắc Việt, bản sắc Huế.