TPO - Vào lúc 9h, ngày 6/2, tại chùa Trình Yên Tử, TP. Uông Bí (Quảng Ninh), hàng nghìn tăng, ni, phật tử cùng du khách đã tham dự lễ khai mạc Hội xuân Yên Tử 2017.

Cứ đến ngày 10 tháng Giêng hàng năm, lễ khai mạc lễ hội xuân Yên Tử được tổ chức với nhiều hoạt động như dâng hương cúng Phật, bái Tổ Trúc Lâm, văn nghệ diễn xướng, khai ấn “Dấu Thiêng Chùa Đồng” đầu năm cùng các hoạt động văn hóa dân gian như múa rồng lân, võ thuật cổ truyền, trò chơi dân gian… rất tưng bừng, nhộn nhịp.

Lễ hội Yên Tử đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, du khách thập phương, chúng tăng, ni, phật tử ở trong và ngoài nước cùng các đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tỉnh, thành trong cả nước về dự.

Năm nay, do khuôn viên di tích danh thắng Yên Tử đang được tu sửa và mở rộng nên địa điểm tổ chức lễ khai mạc được di chuyển ra chùa Trình Yên Tử. Tuy khoảng cách diễn ra lễ hội hơi xa nhưng vẫn có hàng nghìn người háo hức đến tham dự.

Dự kiến, mùa lễ hội Xuân Yên Tử năm nay sẽ đón trên 2 triệu lượt khách. Do đó, các công tác đảm bảo an toàn, trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm đang được các cơ quan chức năng tăng cường đảm bảo để Hội xuân Yên Tử tiếp tục trở thành điểm đến tâm linh của du khách trong và ngoài nước, đồng thời ghi dấu ấn, quảng bá những giá trị riêng có của quần thể di tích - danh thắng Yên Tử sớm được công nhận là di sản thế giới.