TPO - Cuộc đối thoại về vụ BOT Bến Thủy sáng nay do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chủ trì đã vấp phải sự phản đối của người dân khi 'chọn lọc' khách mời, cơ quan báo chí tham dự.

Cầu Bến Thủy ách tắc ngày 9/4

Sáng 11/4, Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) do Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm trưởng đoàn có cuộc đối thoại trực tiếp với đại diện hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Cienco4 tại thành phố Vinh.

Theo đó, cuộc đối thoại do Bộ GTVT chủ trì được họp bàn nội bộ về các vấn đề liên quan đến thu phí tại cầu Bến Thủy. Khách mời tham dự có chính quyền địa phương cùng Cienco4. Tuy nhiên, lại không có đại diện những tài xế đã tham gia phản đối, không có các cơ quan báo chí truyền thông trung ương thường trú tại Nghệ An, Hà Tĩnh. Điều này khiến người dân vô cùng bức xúc.

Anh Hà Minh Q (trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết: “Chúng tôi đi đòi quyền lợi chính đáng. Bộ GTVT đã họp bàn rất nhiều về vấn đề thu phí nhưng đến thời điểm hiện tại có giải quyết được vấn đề gì cho người dân hài lòng hay chưa?”.

Cùng chung quan điểm với anh Q, rất nhiều người dân 4 huyện/thị hai bên đầu cầu Bến Thủy đề nghị “Bộ GTVT, Cienco4 phải có cuộc đối thoại trực tiếp với người dân một cách công khai. Phải chăng, Bộ GTVT và Cienco4 biết, khi đối thoại chúng tôi thì họ đuối lý?”.

Anh Nguyễn Đình N (trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nói: “Thời gian chúng tôi phản đối đã gần 5 tháng nhưng quyền lợi người dân vẫn chưa được Bộ GTVT, chủ đầu tư Cienco4 trả lời. Chỉ có đối thoại công khai, trực tiếp với người dân, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương thì sự việc mới rõ ràng. Ngoài ra, tôi không đồng ý cuộc đối thoại sáng nay chỉ mời một số cơ quan báo chí có chọn lọc. Đã mời báo chí thì nên đầy đủ và rộng rãi”.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Thành phần mời do Bộ GTVT quyết định, Nghệ An chỉ là đơn vị chuẩn bị phòng họp, đăng cai. Đây là cuộc họp bàn nội bộ”.

Trước đó, ông Nguyễn Hải Nam – Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cũng bày tỏ quan điểm: “Trạm BOT Bến Thủy cần miễn phí cho người dân 4 huyện/thị gồm huyện Nghi Xuân, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), TP Vinh, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) khi qua cầu. Chứ không phải giảm phí 50% như phương án mà Bộ GTVT đã đưa ra”.

Như Tiền Phong đưa tin, người dân 4 huyện/thị gồm huyện Nghi Xuân, TX Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) cho rằng, họ không tham gia giao thông một km nào trên đường BOT do Cienco4 xây dựng, nên việc áp dụng thu phí đối với họ là bất hợp lý. Mặc dù, Bộ GTVT đã có công văn giảm 50% phí dịch vụ thu phí đối với người dân 4 huyện/ thị nhưng những ngày qua, người dân vẫn tập trung phản đối.

Vào ngày 9/4, hàng trăm người dân ký đơn kiến nghị, hoặc dùng tiền lẻ mệnh giá 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 5.000 đồng khi mua vé ôtô qua cầu Bến Thuỷ để phản đối việc họ không sử dụng đường BOT vẫn phải gánh phí.