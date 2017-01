Theo gia đình bệnh nhân, trước đó, ngày 31/12, để liên hoan tất niên, anh T. đã mua lợn cắp nách của dân bản về làm thịt, chế biến tiết canh mời khoảng 20 bạn bè đến ăn. Sau khi ăn tiết canh 5 ngày, anh T. xuất hiện sốt cao, mệt lả, trên da xuất hiện các ban hoại tử.

Gia đình đưa bệnh nhân vào bệnh viện tỉnh trong tình trạng sốc, được xử trí cấp cứu và chuyển xuống BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

BS Cấp cho biết, hiện tại bệnh nhân tỉnh nhưng còn sốc, có ban hoại tử khắp toàn thân, tập trung ở mặt, chân tay. Đáng ngại nhất là tình trạng tắc mạch hoại tử đầu ngón chân ngón tay, rối loạn đông máu nặng.

Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu. “Nhiều khả năng, bệnh nhân sẽ phải đón Tết âm lịch trong bệnh viện bởi với tình trạng sốc nhiễm trùng nặng liên cầu lợn, sẽ thường phải điều trị tích cực hàng tháng trời, với chi phí hàng trăm triệu đồng (nếu không có bảo hiểm y tế)”, BS Cấp nói.

BS cũng cho biết thêm, hàng năm tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương vẫn tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn rải rác ở khắp các địa phương, đặc biệt tăng trong dịp nghỉ lễ dài. Có những năm, bác sĩ phải vất vả cả đêm cấp cứu bệnh nhân liên cầu lợn nguy kịch ngay đêm giao thừa.

Phần lớn những trường hợp này liên quan đến ăn tiết canh hoặc tham gia giết mổ lợn.

“Hiện nay đang có xu hướng “săn lùng” lợn mán ở các vùng núi, dân tộc và vì nghĩ lợn mán thả rông, không cho ăn thức ăn tăng trọng, là lợn “sạch” trong khi vi khuẩn liên cầu có thể cư trú ở vùng họng con lợn mà không gây bệnh. Việc ăn thịt chưa nấu chín, tiết canh từ con lợn này, nguy cơ nhiễm bệnh rất cao”, BS Cấp nói.

Ngoài ra, trong quá trình chế biến, tiếp xúc trực tiếp (vệ sinh chuồng trại, giết mổ) cũng có thể lây nếu có các vết xước chân, tay (ở nhiệt độ 25oC, khuẩn này sẽ sống được 24 giờ trong bụi và 8 ngày trong phân).

Tuy nhiên, rất may có thể diệt khuẩn này bằng các chất sát khuẩn thông thường như xà phòng, cloramin, nước javen, nước vôi, ở nhiệt độ trên 60 độ C và dưới ánh sáng mặt trời. Do đó, chỉ cần thực hiện vệ sinh ăn uống, ăn chín, uống sôi; không ăn, không giết mổ thịt lợn bệnh; có phương tiện phòng hộ khi giết mổ lợn… sẽ phòng được bệnh.