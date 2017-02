Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi. Từ ngày 9-11/2, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 13-16 độ C, trung du và vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C (khu vực độ cao trên 1500m có nhiệt độ thấp nhất dưới 5 độ C).