TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 19-21 độ C. Sáng sớm hôm nay, trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, thời tiết trở nên dễ chịu khi mới hôm qua, nắng đầu hè chói chang.

Ở Hà Nội sáng nay đã có những đợt mưa rào bất chợt , xuất hiên những đợt gió lạnh và sẽ giữ trạng thái này suốt cả ngày. Người già cần mặc áo ấm khi ra ngoài trời vào thời tiết chuyển mùa Tại hồ Gươm,các bạn thanh niên cũng đang cảm nhận được cái đợt không khí lạnh cuối cùng này Trẻ em được mẹ mặc áo mưa trùm kín mít chạy trên phố Hàng Cót Người dân tận hưởng không khí se lạnh của đợt rét nàng Bân Trên con phố Phan Đình Phùng những làn gió mạnh khiến những lá cây rơi rụng khắp mặt đường và vỉa hè Cơn mưa bất chợt khiến nhiều người phải vội tấp vào lòng đường để mặc áo mưa Nhiều người cao tuổi tranh thủ đạp xe trên đường Thanh Niên-Hà Nội Du khách nước ngoài thưởng ngoạn không khí trên Hồ Tây vào buổi sáng Theo quan niệm dân gian, những đợt rét xảy ra vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 Âm lịch ở miền Bắc được gọi là rét nàng Bân. Những đợt rét này thường có cường độ lạnh nhẹ.